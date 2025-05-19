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Buildix Real Estate

Египет, Хургада
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
На платформе
На платформе
2 месяца
Языки общения
Языки общения
English
Веб-сайт
Веб-сайт
buildixrealestate.com
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О застройщике

Buildix Real Estate - это премиальный бренд недвижимости, работающий под управлением Shark Group - ведущей холдинговой компании с активными инвестициями в недвижимость, туризм, транспорт и управление проектами по всему Египту.

Мы специализируемся на роскошных пляжных объектах, готовых к инвестициям резиденциях и эксклюзивном маркетинге проектов в Sahl Hasheesh, El Gouna, Hurghada и Soma Bay.

Опираясь на многопрофильную силу Shark Group, мы предоставляем комплексные услуги - от приобретения недвижимости и упрощения юридических процедур до архитектурного проектирования, цифрового маркетинга и стратегии перепродажи.

Услуги

Для покупателей

  • Полная юридическая поддержка покупки
  • Мебельные решения Turnkey
  • Гибкие планы платежей с ведущими разработчиками
  • VIP-туры по недвижимости и многоязычные специалисты

Для инвесторов

  • Ранний доступ к эксклюзивным внерыночным проектам
  • Комплексные прогнозы ROI
  • Стратегическое планирование перепродажи и выхода
  • Налоговое руководство и поддержка проживания

Для послов и партнеров

  • Профессиональная маркетинговая поддержка и партнерское обучение
  • Прозрачная структура комиссий с высокими выплатами
  • VIP-сервис для ваших клиентов
Время работы
Открыто сейчас
Сейчас в компании: 15:08
(UTC+3:00, Africa/Cairo)
Понедельник
10:00 - 18:00
Вторник
10:00 - 18:00
Среда
10:00 - 18:00
Четверг
10:00 - 18:00
Пятница
Выходной
Суббота
10:00 - 18:00
Воскресенье
10:00 - 18:00
Наши агенты в Египте
Mostafa Hasseib
Mostafa Hasseib
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