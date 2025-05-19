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О застройщике

Buildix Real Estate - это премиальный бренд недвижимости, работающий под управлением Shark Group - ведущей холдинговой компании с активными инвестициями в недвижимость, туризм, транспорт и управление проектами по всему Египту.

Мы специализируемся на роскошных пляжных объектах, готовых к инвестициям резиденциях и эксклюзивном маркетинге проектов в Sahl Hasheesh, El Gouna, Hurghada и Soma Bay.

Опираясь на многопрофильную силу Shark Group, мы предоставляем комплексные услуги - от приобретения недвижимости и упрощения юридических процедур до архитектурного проектирования, цифрового маркетинга и стратегии перепродажи.