О застройщике

Компания Stasis Estates была основана в 1979 году, когда в Пафосе существовало лишь несколько реальных, зарегистрированных компаний, занимающихся развитием недвижимости.

Мы выросли в компанию, занимающуюся разработкой, строительством и эксплуатацией жилых, коммерческих и развлекательных проектов. С самого начала удовлетворенность клиентов была не только нашей целью, но и частью нашей этики. Эта концепция была новаторской для своего времени, и с тех пор ее много раз копировали, но редко кому удавалось превзойти.