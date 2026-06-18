Компания Stasis Estates была основана в 1979 году, когда в Пафосе существовало лишь несколько реальных, зарегистрированных компаний, занимающихся развитием недвижимости.
Мы выросли в компанию, занимающуюся разработкой, строительством и эксплуатацией жилых, коммерческих и развлекательных проектов. С самого начала удовлетворенность клиентов была не только нашей целью, но и частью нашей этики. Эта концепция была новаторской для своего времени, и с тех пор ее много раз копировали, но редко кому удавалось превзойти.
Наша первоначальная деятельность была связана с разработкой жилых и коммерческих проектов в центральных районах Като-Пафоса. Опираясь на свою хорошую репутацию и прислушиваясь к мнению наших уважаемых клиентов, компания одной из первых расширила свою деятельность на другие районы, которые сегодня становятся все более популярными. К таким районам относятся Пейя, Сент-Джордж, Морские пещеры, Коралловая бухта, Тала, Агиос Неофитос, город Пафос и его пригороды, и это лишь некоторые из них. Всего несколько лет спустя, в 1990 году, мы спроектировали, построили и с тех пор управляем отелем «Авлида»****