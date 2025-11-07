Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Simou
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на горы

Квартиры с видом на горы в Simou, Кипр

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира в Симу, Кипр
Квартира
Симу, Кипр
Residential field with a building density of 90%, in Simou village of Paphos district. I…
$197,406
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Simou, Кипр

с видом на озеро
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти