Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Жилая
  4. Пафос
  5. Таунхаусы

Таунхаусы с видом на горы в Пафос, Кипр

Пафос
9
Empa
3
Polis Chrysochous
3
Героскипу
3
Сообщество Ebas
3
Таунхаус В архив
Очистить
2 объекта найдено
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Empa, Кипр
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Empa, Кипр
Комнаты 2
Площадь 154 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 154 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 1 уровнях. Первый этаж…
€195,000
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Empa, Кипр
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Empa, Кипр
Комнаты 2
Площадь 152 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 152 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 1 уровнях. Первый этаж…
€195,000

Параметры недвижимости в Пафос, Кипр

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти