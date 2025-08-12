Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. район Никосия
  4. Жилая
  5. Пентхаус
  6. Гараж

Пентхаусы с гаражом в районе Никосия, Кипр

Никосия
12
Лация
3
Пентхаус Удалить
Очистить
1 объект найдено
Пентхаус 2 комнаты в Ая Марина, Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Ая Марина, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
О проекте: TessaMent — это современный жилой комплекс, расположенный в одном из самых попул…
$151,846
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в районе Никосия, Кипр

с садом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти