Новый комплекс вилл с бассейнами, Пафос, Кипр

Сообщество Святого Тихона, Кипр

от €5,60 млн

Комплекссостоит из 7 роскошных вилл, окруженных обширными благоустроенными садами и впечатляющими переливными бассейнами, край которых сливается с горизонтом. Особняки расположены на холме, откуда открывается потрясающий вид Средиземного моря. Элементы внешней архитектуры состоят из балконов и сложных объемов, бросающих вызов гравитации, превращая игру света и тени в хорошо организованное ландшафтное пространство. Основной вход на виллу расположен с северной стороны, когда сад, терраса, лужайка и бассейн обращены в сторону моря. Расположение и объекты поблизости Агиос Тихонас – это живописный городок в пригороде Лимассола, находящийся выше трассы Лимассол-Никосия. Этот заселенный район дарит своим жителям чарующий панорамный вид на море и легкий доступ к центру города. Агиос Тихонас - это идеальное место для такой роскошной недвижимости, чем и продолжает привлекать состоятельных людей, строящих здесь свои виллы и особняки. Поблизости: Спортивный центр Athlesis: 2,4 км Кафе Baguette Corner: 2,7 км Супермаркет Ayios Tychonas: 1,4 км Таверна Ta Tria Alonia: 1,5 км Таверна Agios Epiktitos: 2,2 км