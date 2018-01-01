Новый комплекс вилл с бассейнами, Пафос, Кипр

Предлагаются виллы с парковочными местами, садами на крыше и панорамным видом на море.
Возможно строительство бассейна для каждого дома.
Удобства и оснащение в доме
Подготовка для установки центрального отопления и системы кондиционирования воздуха
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном престижном жилом районе, в 10 минутах езды от моря и в 4 минутах езды от автомагистрали.
Центр города - 1 км
Пляж - 5 км
Аэропорт - 15 км
Ресторан - 2 км
Супермаркет - 5 км
Школа - 7 км
Поле для гольфа - 10 км
Предлагаются виллы с бассейнами, панорамным видом на город и залив, террасами на крыше, парковкой.
Удобства и оснащение в доме
Центральное отопление
Джакузи
Беспроводная сигнализация
Автоматические ворота
Сенсорное освещение
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в 10 минутах ходьбы от всей необходимой инфраструктуры и в нескольких минутах езды от пляжей с Голубым флагом.
Порт - 5 км
Пляж - 1,6 км
Аэропорт - 40 км
Супермаркет - 200 метров
Ресторан - 150 метров
Комплекссостоит из 7 роскошных вилл, окруженных обширными благоустроенными садами и впечатляющими переливными бассейнами, край которых сливается с горизонтом. Особняки расположены на холме, откуда открывается потрясающий вид Средиземного моря.
Элементы внешней архитектуры состоят из балконов и сложных объемов, бросающих вызов гравитации, превращая игру света и тени в хорошо организованное ландшафтное пространство. Основной вход на виллу расположен с северной стороны, когда сад, терраса, лужайка и бассейн обращены в сторону моря.
Расположение и объекты поблизости
Агиос Тихонас – это живописный городок в пригороде Лимассола, находящийся выше трассы Лимассол-Никосия. Этот заселенный район дарит своим жителям чарующий панорамный вид на море и легкий доступ к центру города. Агиос Тихонас - это идеальное место для такой роскошной недвижимости, чем и продолжает привлекать состоятельных людей, строящих здесь свои виллы и особняки.
Поблизости:
Спортивный центр Athlesis: 2,4 км
Кафе Baguette Corner: 2,7 км
Супермаркет Ayios Tychonas: 1,4 км
Таверна Ta Tria Alonia: 1,5 км
Таверна Agios Epiktitos: 2,2 км