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Новый комплекс вилл с бассейнами, Пафос, Кипр

Пафос, Кипр
от
€1,19 млн
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6
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О комплексе

Предлагаются виллы в средиземноморском стиле с бассейнами.

Расположение и объекты поблизости
  • Аэропорт - 10 минут
  • Море - 5 минут
  • Торговые центры - 15 минут
  • Поле для гольфа - 5 минут
Местонахождение новостройки
Пафос, Кипр

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