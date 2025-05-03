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Дома с бассейном в Лакатамии, Кипр

виллы
7
коттеджи
22
3 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Лакатамия, Кипр
Вилла 4 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 4
Площадь 180 м²
Продается отдельный роскошный дом с четырьмя спальнями в Протарасе - провинция Фамагуста. До…
$489,919
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Дом 3 спальни в Лакатамия, Кипр
Дом 3 спальни
Лакатамия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 249 м²
A beautiful Three bedroom detached house in Lakatamia-Anthoupoli area. This luxury property …
$654,180
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Коттедж 3 комнаты в Лакатамия, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 128 м²
Продается отдельная трехкомнатная квартира в Пернере - провинция Фамагуста. Дом состоит из 1…
$290,287
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