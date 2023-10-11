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Коттеджи с бассейном в Никосия, Кипр

Строволос
13
Никосия
8
Лакатамия
3
Коттедж В архив
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2 объекта найдено
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом в Geri, Кипр
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом
Geri, Кипр
Комнаты 3
Площадь 198 м²
Продается отдельно стоящий дом с тремя спальнями в Вергина - район Ларнака, с 198 кв.м. крыт…
€295,000
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом в Строволос, Кипр
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 154 м²
Продается отдельный дом с тремя спальнями в Ороклини - провинция Ларнака, площадью 154 кв.м.…
€235,000

Параметры недвижимости в Никосия, Кипр

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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