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Никосия
Магазины
Магазины в Никосия, Кипр
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Лакатамия
7
Никосия
4
Магазин
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46 объектов найдено
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Магазин
Никосия, Кипр
An excellent investment opportunity in a rented retail shop with a 6% ROI in a prime locatio…
Цена по запросу
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Магазин
Никосия, Кипр
Он состоит из двух магазинов, которые были объединены в приход Трипиотис, муниципалитет Нико…
Цена по запросу
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Магазин
Никосия, Кипр
Четыре унифицированных магазина первого этажа в Agioi Omologites.Недвижимость является часть…
Цена по запросу
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Магазин
Никосия, Кипр
Угловой магазин с подвалом общей площадью 264 кв.м. расположен на левой стороне здания в Agi…
Цена по запросу
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Магазин
Лакатамия, Кипр
Магазин на первом этаже с мезонином в Агиос Антониос.Он имеет общую площадь 73 кв.м., площад…
Цена по запросу
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Магазин
Лакатамия, Кипр
Отличная возможность для инвестиций в трех унифицированных магазинах, расположенных на перво…
Цена по запросу
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Магазин
Никосия, Кипр
Коммерческое подразделение в Agioi Omologites, в самом сердце Никосийского коммерческого цен…
Цена по запросу
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Магазин
Никосия, Кипр
Угловая розничная единица, расположенная в Agioi Omologites, в самом сердце Никосийского ком…
Цена по запросу
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Магазин
Строволос, Кипр
Ресторан на первом этаже многофункционального здания в Агиос Антониос, Никосия.Он состоит из…
Цена по запросу
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Магазин
Никосия, Кипр
Магазин на первом этаже в Агланции, Никосия.Магазин имеет 90 кв.м. Он имеет парковочное мест…
Цена по запросу
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Магазин
Никосия, Кипр
Магазин на первом этаже в Агланции, Никосия.Магазин имеет 58 кв.м торговых площадей на перво…
Цена по запросу
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Магазин
Никосия, Кипр
Всего 150 м2. Помещение в магазине можно арендовать в Агланции.Первый этаж состоит из открыт…
Цена по запросу
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Магазин
Никосия, Кипр
Магазин для продажи на очень оживленном проспекте Никосии, в районе Agioi Omologites в истор…
Цена по запросу
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Магазин
Никосия, Кипр
Магазин на первом этаже в Агланции, Никосия.Магазин состоит из 174 кв.м первого этажа и мезо…
Цена по запросу
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Магазин
Никосия, Кипр
Коммерческий магазин в Agioi Omologites, Никосия. Общая площадь 386 м & sup2; исключительное…
Цена по запросу
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Магазин
Никосия, Кипр
Коммерческий магазин в Agioi Omologites, Никосия. Общая площадь 371 м & sup2; исключительное…
Цена по запросу
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Магазин
Никосия, Кипр
Отличное расположение в Agioi Omologites, Nicosia. Общая площадь: 375 м & sup2; Эксклюзивное…
Цена по запросу
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Магазин
Строволос, Кипр
Магазин в квартале Агиос Василейос в Строволосе. Он является частью здания, расположенного н…
Цена по запросу
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Магазин
Лакатамия, Кипр
A shop in Agios Antonios quarter, Nicosia.The shop is on the ground floor. It has an interna…
Цена по запросу
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Магазин
Никосия, Кипр
Два односторонних магазина в Agioi Omologites. Магазин является частью 6-этажного коммерческ…
Цена по запросу
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Магазин
Никосия, Кипр
Магазин на первом этаже в Агланции, Никосия. Магазин состоит из открытой планировки торговой…
Цена по запросу
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Магазин
Лакатамия, Кипр
Магазин на первом этаже коммерческого здания в Агиос Антониос, Никосия. Магазин состоит из б…
Цена по запросу
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Магазин
Никосия, Кипр
Магазин на первом этаже многофункционального здания в Агиос Андреас, Никосия. Магазин имеет …
Цена по запросу
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Магазин
Никосия, Кипр
Магазин в Agioi Omologites, Никосия.&На первом этаже есть входная зона, есть страйрказа, кот…
Цена по запросу
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Магазин
Никосия, Кипр
Коммерческий магазин теперь доступен для продажи в центральной части Никосии, в районе Agioi…
Цена по запросу
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Магазин с холодильником
Лакатамия, Кипр
Магазин на первом этаже семиэтажного здания в Агиос-Антониос, Никосия. Он состоит из: 291 кв…
Цена по запросу
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Магазин
Строволос, Кипр
Магазин в квартале Хриселеуса в Строволосе. Магазин имеет внутреннюю площадь 62 кв.м и мезон…
Цена по запросу
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Магазин
Строволос, Кипр
Магазин на первом этаже здания Строволос.Он состоит из 208 кв.м первого этажа и мезонина 115…
Цена по запросу
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Магазин
Никосия, Кипр
A spacious shop on the ground floor of the building in Engomi, Nicosia.It comprises of a gro…
Цена по запросу
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Магазин
Строволос, Кипр
Магазин на первом этаже с мезонином в муниципалитете Строволос, в районе Никосия. Это свойст…
Цена по запросу
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