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Квартиры-студии с садом в Demos Agiou Athanasiou, Кипр

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1 объект найдено
Студия в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Студия
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 53 м²
Greenscape Apartments - это современный жилой комплекс на Кипре, идеально подходящий для ком…
$220,880
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Параметры недвижимости в Demos Agiou Athanasiou, Кипр

с гаражом
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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