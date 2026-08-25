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Дома в Загребской жупания, Хорватия

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Самобор
18
Велика-Горица
13
Grad Sveta Nedelja
9
Запрешич
5
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70 объектов найдено
Дом в Ястребарско, Хорватия
Дом
Ястребарско, Хорватия
Площадь 1 100 м²
I20659 Bana Jelačića
$1,66 млн
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Вилла в Дуго-Село, Хорватия
Вилла
Дуго-Село, Хорватия
Количество спален 3
Площадь 162 м²
Расположенный в спокойной зеленой зоне всего в 15 минутах езды от Загреба, этот современный …
$578 724
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Дом 3 спальни в Strmec, Хорватия
Дом 3 спальни
Strmec, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Продается современный одноэтажный дом, в настоящее время строящийся, расположенный в тихом м…
$574 408
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Вилла в Самобор, Хорватия
Вилла
Самобор, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 286 м²
Роскошная современная новая вилла на продажу в Самоборе, в районе Доньи Гизник. Этот эксклюз…
$1,02 млн
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Дом 4 комнаты в Самобор, Хорватия
Дом 4 комнаты
Самобор, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
www.biliskov.com  ID: 13743 Самобор, центр Современный отдельно стоящий дом жилой площадью…
$495 992
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Дом 5 комнат в Donja Bistra, Хорватия
Дом 5 комнат
Donja Bistra, Хорватия
Число комнат 5
Площадь 131 м²
I28033 Ulica Dubrava Gaj
$275 681
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Дом 7 комнат в Domaslovec, Хорватия
Дом 7 комнат
Domaslovec, Хорватия
Число комнат 7
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
I24650 Skendrovićev put
$509 180
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Дом 2 комнаты в Norsic Selo, Хорватия
Дом 2 комнаты
Norsic Selo, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
I2697 Печать Норшича
$232 502
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Дом 5 комнат в Запрешич, Хорватия
Дом 5 комнат
Запрешич, Хорватия
Число комнат 5
Площадь 285 м²
Количество этажей 2
I23599 Павла Лончара
$431 383
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Дом 4 комнаты в Novaki, Хорватия
Дом 4 комнаты
Novaki, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
I25999 Cvjetna ulica
$354 289
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Дом 3 комнаты в Zrinscina, Хорватия
Дом 3 комнаты
Zrinscina, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 46 394 м²
www.biliskov.com ID: 14536 Местоположение: Св. Иван Зелина, РадоищеОписание:Продаётся имуще…
$449 853
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Дом 4 комнаты в Novo Cice, Хорватия
Дом 4 комнаты
Novo Cice, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
I28250 Ščitarjevska
$151 059
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Дом 4 комнаты в Krasic, Хорватия
Дом 4 комнаты
Krasic, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Количество этажей 2
I27046 Krašić
$106 281
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Дом в Запрешич, Хорватия
Дом
Запрешич, Хорватия
Площадь 456 м²
I25204 _
$653 405
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Дом 3 комнаты в Дуго-Село, Хорватия
Дом 3 комнаты
Дуго-Село, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 128 м²
Количество этажей 2
I26978 Puhovska
$246 585
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Дом 3 комнаты в Podvrh, Хорватия
Дом 3 комнаты
Podvrh, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
I28524 Uska ulica
$155 002
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Дом 4 комнаты в Zitomir, Хорватия
Дом 4 комнаты
Zitomir, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
I28912 Bistrička
$155 002
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Дом 6 комнат в Strmec, Хорватия
Дом 6 комнат
Strmec, Хорватия
Число комнат 6
Площадь 360 м²
Количество этажей 2
I28857 Savska
$553 577
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Дом 4 комнаты в Municipality of Rugvica, Хорватия
Дом 4 комнаты
Municipality of Rugvica, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 274 м²
Количество этажей 1
I29342 Ругвичка цеста
$503 755
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Дом 4 комнаты в Запрешич, Хорватия
Дом 4 комнаты
Запрешич, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
I28152 Bistranska ulica
$298 931
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Дом 4 комнаты в Велика-Горица, Хорватия
Дом 4 комнаты
Велика-Горица, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 213 м²
Количество этажей 3
I27093 Malogorička
$440 647
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Дом 2 комнаты в Дуго-Село, Хорватия
Дом 2 комнаты
Дуго-Село, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
www.biliskov.com ID: 14915Дуге Село, КозинщакОчаровательный отдельный дом площадью 60 м² на …
$173 021
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Дом 7 комнат в Ястребарско, Хорватия
Дом 7 комнат
Ястребарско, Хорватия
Число комнат 7
Площадь 300 м²
I28025 Dr. Ante i Davida Starčevića
$474 962
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Дом 6 комнат в Novaki, Хорватия
Дом 6 комнат
Novaki, Хорватия
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
I23741 Новачка цеста
$553 056
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Дом 4 комнаты в Самобор, Хорватия
Дом 4 комнаты
Самобор, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
I26965 Klaićev odvojak
$249 110
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Дом 8 комнат в Srebrnjak, Хорватия
Дом 8 комнат
Srebrnjak, Хорватия
Число комнат 8
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
I28958 Сребрняк
$326 610
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Дом 2 комнаты в Opcina Brdovec, Хорватия
Дом 2 комнаты
Opcina Brdovec, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Количество этажей 1
I28900 Vatrogasna
$199 288
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Дом 12 комнат в Велика-Горица, Хорватия
Дом 12 комнат
Велика-Горица, Хорватия
Число комнат 12
Площадь 527 м²
Количество этажей 3
I25709 Velika Gorica-Centar
Цена по запросу
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Дом 4 комнаты в Donji Stupnik, Хорватия
Дом 4 комнаты
Donji Stupnik, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 580 м²
I19559 Sv. Benedikta
$1,10 млн
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Дом 2 комнаты в Самобор, Хорватия
Дом 2 комнаты
Самобор, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 1
I28850 Voćnjaci
$108 501
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Типы недвижимости в Загребской жупания

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Параметры недвижимости в Загребской жупания, Хорватия

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