Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Дуго-Село
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Дуго-Селе, Хорватия

;
4 объекта найдено
Вилла в Дуго-Село, Хорватия
Вилла
Дуго-Село, Хорватия
Количество спален 3
Площадь 162 м²
Расположенный в спокойной зеленой зоне всего в 15 минутах езды от Загреба, этот современный …
$571,282
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Дуго-Село, Хорватия
Дом 3 комнаты
Дуго-Село, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
I26980 Puhovska
$211,909
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Дуго-Село, Хорватия
Дом 3 комнаты
Дуго-Село, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 128 м²
Количество этажей 2
I26978 Puhovska
$246,585
Оставить заявку
TekceTekce
Дом 2 комнаты в Дуго-Село, Хорватия
Дом 2 комнаты
Дуго-Село, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
www.biliskov.com ID: 14915Дуге Село, КозинщакОчаровательный отдельный дом площадью 60 м² на …
$173,021
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти