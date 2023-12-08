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Дома в Grad Dugo Selo, Хорватия

3 объекта найдено
Дом 3 комнаты с балконом, с подведенным электричеством, с bus в Puhovo, Хорватия
Дом 3 комнаты с балконом, с подведенным электричеством, с bus
Puhovo, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 128 м²
Количество этажей 2
I26978 Пуховская
€222,720
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Дом 3 комнаты с балконом, с подведенным электричеством, с bus в Puhovo, Хорватия
Дом 3 комнаты с балконом, с подведенным электричеством, с bus
Puhovo, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 118 м²
Количество этажей 2
I26981 Пуховская
€205,320
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Дом 3 комнаты с балконом, с подведенным электричеством, с bus в Puhovo, Хорватия
Дом 3 комнаты с балконом, с подведенным электричеством, с bus
Puhovo, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
I26980 Пуховская
€191,400
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Параметры недвижимости в Grad Dugo Selo, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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