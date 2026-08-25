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Виллы в Загребской жупания, Хорватия

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3 объекта найдено
Вилла в Дуго-Село, Хорватия
Вилла
Дуго-Село, Хорватия
Количество спален 3
Площадь 162 м²
Расположенный в спокойной зеленой зоне всего в 15 минутах езды от Загреба, этот современный …
$578 724
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Вилла в Самобор, Хорватия
Вилла
Самобор, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 286 м²
Роскошная современная новая вилла на продажу в Самоборе, в районе Доньи Гизник. Этот эксклюз…
$1,02 млн
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Вилла 10 комнат в Самобор, Хорватия
Вилла 10 комнат
Самобор, Хорватия
Число комнат 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 900 м²
Самобор Красивый особняк общей площадью 570 м2 с подсобным помещением 463 м2 на участке 7,3…
$1,14 млн
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Параметры недвижимости в Загребской жупания, Хорватия

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