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Жильё в Загребская жупания, Хорватия

City of Velika Gorica
14
Велика-Горица
14
Grad Sveta Nedelja
4
Самобор
4
Света Неделя
3
27 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Самобор, Хорватия
Дом 4 комнаты
Самобор, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
www.biliskov.com  ID: 13743 Самобор, центр Современный отдельно стоящий дом жилой площадью…
€399,000
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Велика-Горица, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Велика-Горица, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
www.biliskov.com  ID: 13736 Велика Горица Красивая и роскошная трехкомнатная квартира НКП …
€225,750
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Велика-Горица, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Велика-Горица, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
www.biliskov.com  ID: 13735 Велика Горица Красивая и роскошная трехкомнатная квартира площ…
€225,750
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Велика-Горица, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Велика-Горица, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
www.biliskov.com  ID: 13737 Велика Горица Красивый и роскошный четырехкомнатный пентхаус Н…
€630,440
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Велика-Горица, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Велика-Горица, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
www.biliskov.com  ID: 13680 Велика Горица, Красивая четырехкомнатная квартира НКП 138,4 м2…
€332,000
в месяц
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Дом 5 комнат в Велика-Горица, Хорватия
Дом 5 комнат
Велика-Горица, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
www.biliskov.com  ID: 13658 Велика Горица, Куриловец-нови Современный двухквартирный дом (…
€240,000
в месяц
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Дом 5 комнат в Велика-Горица, Хорватия
Дом 5 комнат
Велика-Горица, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
www.biliskov.com  ID: 13659 Велика Горица, Куриловец-нови Современный двухквартирный дом (…
€230,000
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Велика-Горица, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Велика-Горица, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
www.biliskov.com  ID: 13622 Велика Горица Красивая трехкомнатная квартира площадью 71,99 м…
€176,375
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Велика-Горица, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Велика-Горица, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
www.biliskov.com  ID: 13664 Велика Горица Красивая трехкомнатная квартира площадью 71,99 м…
€176,375
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Велика-Горица, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Велика-Горица, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 70 м²
www.biliskov.com  ID: 13661 Велика Горица Красивая трехкомнатная квартира 70, 21 м2 на пер…
€172,000
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Велика-Горица, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Велика-Горица, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
www.biliskov.com  ID: 13365 Велика Горица Красивая трехкомнатная квартира площадью 71,20 м…
€174,440
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Велика-Горица, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Велика-Горица, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
www.biliskov.com  ID: 13666 Велика Горица Красивая трехкомнатная квартира 67,65 м2 на 1 эт…
€165,742
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Велика-Горица, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Велика-Горица, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
www.biliskov.com  ID: 13668 Велика Горица Красивая трехкомнатная квартира площадью 65,61 м…
€160,744
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Велика-Горица, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Велика-Горица, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
www.biliskov.com  ID: 13667 Велика Горица Красивая трехкомнатная квартира площадью 71,34 м…
€174,783
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Запрешич, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Запрешич, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
www.biliskov.com  ID: 13475 Запрешич Комфортабельная двухкомнатная квартира в центре Запре…
€115,000
в месяц
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Дом 5 комнат в Света Неделя, Хорватия
Дом 5 комнат
Света Неделя, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 237 м²
Цере Самоборско Хороший семейный дом общей площадью 236,63 м2, на участке 2333 м2. Дом пост…
€270,000
в месяц
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Дом 5 комнат в Света Неделя, Хорватия
Дом 5 комнат
Света Неделя, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Святое воскресенье, Частный дом жилой площадью 110 м2 на двух этажах, на участке земли 4093…
€450,000
в месяц
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Дом 8 комнат в Света Неделя, Хорватия
Дом 8 комнат
Света Неделя, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Самбор, Домасловец Частный роскошно оформленный дом 300 м2 в три этажа, на участке 542 м2, …
€479,000
в месяц
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Вилла 16 комнат в Самобор, Хорватия
Вилла 16 комнат
Самобор, Хорватия
Комнаты 16
Площадь 3 665 м²
Вилла Брдо классифицируется как одно из самых красивых жилых зданий в Хорватии, а вся усадьб…
Цена по запросу
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Велика-Горица, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Велика-Горица, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Велика Горица, улица Славка Колара Двухкомнатная квартира 59,60м2 на 4 этаже в доме 1989 го…
€120,000
в месяц
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Дом 11 комнат в Иванич-Град, Хорватия
Дом 11 комнат
Иванич-Град, Хорватия
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Иванич Град Отдельно стоящее жило-коммерческое здание площадью 260 м2 на земельном участке …
€389,000
в месяц
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Дом 6 комнат в Kriz, Хорватия
Дом 6 комнат
Kriz, Хорватия
Комнаты 6
Площадь 250 м²
Криж, улица ПригорскаяКрасивый отдельно стоящий дом площадью 250 м2, построенный в 1986 году…
€165,000
в месяц
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Дом 5 комнат в Novaki, Хорватия
Дом 5 комнат
Novaki, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 220 м²
Света Неделя, красивое поместье с автохтонным семейным домом Загорья.   Красивый отдельно …
€530,000
в месяц
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Дом 4 комнаты в Ястребарско, Хорватия
Дом 4 комнаты
Ястребарско, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 203 м²
св. Яна - оазис спокойствия недалеко от Загреба Хороший отдельный семейный дом площадью 203…
€265,000
в месяц
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Дом 8 комнат в Ястребарско, Хорватия
Дом 8 комнат
Ястребарско, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 206 м²
Ястребарско   Четырехэтажное здание в центре Ястребарско размером 12,90 м х 16 м, построен…
€520,000
в месяц
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Дом 5 комнат с Spalni в Самобор, Хорватия
Дом 5 комнат с Spalni
Самобор, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Самобор, Гизник Особняк 2006 года постройки на 2 надземных этажах общей площадью 138 м2 на …
€280,000
в месяц
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Вилла 10 комнат с Spalni в Самобор, Хорватия
Вилла 10 комнат с Spalni
Самобор, Хорватия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 900 м²
Самобор Красивый особняк общей площадью 570 м2 с подсобным помещением 463 м2 на участке 7,3…
€990,000
в месяц
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Типы недвижимости в Загребская жупания

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Загребская жупания, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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