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Дома с террасой в Загребской жупания, Хорватия

Самобор
19
Grad Sveta Nedelja
17
Велика-Горица
14
Запрешич
6
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26 объектов найдено
Дом 2 комнаты в Norsic Selo, Хорватия
Дом 2 комнаты
Norsic Selo, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
I26397 Noršić selo
$232,502
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Дом 3 комнаты в Podvrh, Хорватия
Дом 3 комнаты
Podvrh, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
I28524 Uska ulica
$155,002
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Дом 4 комнаты в Novaki, Хорватия
Дом 4 комнаты
Novaki, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
I25999 Cvjetna ulica
$354,289
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Дом 3 комнаты в Radinovo Brdo, Хорватия
Дом 3 комнаты
Radinovo Brdo, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 159 м²
Количество этажей 2
I25383 Gornji Oštrc
$188,216
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Дом 7 комнат в Самобор, Хорватия
Дом 7 комнат
Самобор, Хорватия
Число комнат 7
Площадь 458 м²
I13023 Stražnička
$869,116
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Дом 9 комнат в Molvice, Хорватия
Дом 9 комнат
Molvice, Хорватия
Число комнат 9
Площадь 406 м²
I10402 Vinogradi
$653,221
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Дом 4 комнаты в Самобор, Хорватия
Дом 4 комнаты
Самобор, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
I26965 Klaićev odvojak
$249,110
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Дом 4 комнаты в Самобор, Хорватия
Дом 4 комнаты
Самобор, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 135 м²
Количество этажей 2
I28922 Pušine
$376,432
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Дом 6 комнат в Gudci, Хорватия
Дом 6 комнат
Gudci, Хорватия
Число комнат 6
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
I26675 Gudci
$204,823
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Дом 4 комнаты в Krasic, Хорватия
Дом 4 комнаты
Krasic, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Количество этажей 2
I27046 Krašić
$106,281
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Дом 6 комнат в Велика-Горица, Хорватия
Дом 6 комнат
Велика-Горица, Хорватия
Число комнат 6
Площадь 450 м²
I21226 Улица Мартина пл. Tercela
$500,803
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Дом в Gradec Municipality, Хорватия
Дом
Gradec Municipality, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Количество этажей 1
I29183 Feštinec
$43,179
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Дом 4 комнаты в Gornji Stupnik, Хорватия
Дом 4 комнаты
Gornji Stupnik, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 174 м²
Количество этажей 1
I29205 Cvjetna Ulica
$354,289
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Дом 4 комнаты в Самобор, Хорватия
Дом 4 комнаты
Самобор, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 158 м²
Количество этажей 2
I28251 Milana Zjalića
$663,186
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Дом 3 комнаты в Самобор, Хорватия
Дом 3 комнаты
Самобор, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 196 м²
Количество этажей 3
I28580 Gaj
$498,219
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Дом 4 комнаты в Donji Stupnik, Хорватия
Дом 4 комнаты
Donji Stupnik, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 580 м²
I19559 Sv. Benedikta
$1,10 млн
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Дом 4 комнаты в Novo Cice, Хорватия
Дом 4 комнаты
Novo Cice, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
I28171 Velikogorička
$276,788
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Дом 3 комнаты в Kravarsko, Хорватия
Дом 3 комнаты
Kravarsko, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 156 м²
Количество этажей 1
I29308 Podvornička cesta
$243,574
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Дом 2 комнаты в Opcina Brdovec, Хорватия
Дом 2 комнаты
Opcina Brdovec, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Количество этажей 1
I28900 Vatrogasna
$199,288
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Дом 3 комнаты в Opcina Brdovec, Хорватия
Дом 3 комнаты
Opcina Brdovec, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Количество этажей 1
I28899 Vatrogasna
$238,038
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Дом 4 комнаты в Municipality of Rugvica, Хорватия
Дом 4 комнаты
Municipality of Rugvica, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 274 м²
Количество этажей 1
I29342 Ругвичка цеста
$503,755
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Дом 7 комнат в Domaslovec, Хорватия
Дом 7 комнат
Domaslovec, Хорватия
Число комнат 7
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
I24650 Skendrovićev put
$509,180
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Дом 4 комнаты в Велика-Горица, Хорватия
Дом 4 комнаты
Велика-Горица, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 213 м²
Количество этажей 3
I27093 Malogorička
$440,647
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Дом 6 комнат в Novaki, Хорватия
Дом 6 комнат
Novaki, Хорватия
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
I23741 Новачка цеста
$553,056
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Дом 3 комнаты в Mala Rakovica, Хорватия
Дом 3 комнаты
Mala Rakovica, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 256 м²
Количество этажей 1
I23102
$940,195
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Дом 7 комнат в Mala Rakovica, Хорватия
Дом 7 комнат
Mala Rakovica, Хорватия
Число комнат 7
Площадь 246 м²
Количество этажей 2
I24084 За Гай
$553,056
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Параметры недвижимости в Загребской жупания, Хорватия

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