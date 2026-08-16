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Дома в Grad Jastrebarsko, Хорватия

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3 объекта найдено
Дом 8 комнат в Plesivica, Хорватия
Дом 8 комнат
Plesivica, Хорватия
Число комнат 8
Площадь 600 м²
www.biliskov.com: ID: 14462Ястребарско, ВлашковецПросторный дом из 3 зданий общей площадью 4…
Цена по запросу
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Дом в Ястребарско, Хорватия
Дом
Ястребарско, Хорватия
Площадь 1 100 м²
I20659 Bana Jelačića
$1,66 млн
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Дом 7 комнат в Ястребарско, Хорватия
Дом 7 комнат
Ястребарско, Хорватия
Число комнат 7
Площадь 300 м²
I28025 Dr. Ante i Davida Starčevića
$474,962
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Параметры недвижимости в Grad Jastrebarsko, Хорватия

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