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Дома в Ястребарско, Хорватия

4 объекта найдено
Дом 4 комнаты с балконом, с террасой, с подведенным электричеством в Ястребарско, Хорватия
Дом 4 комнаты с балконом, с террасой, с подведенным электричеством
Ястребарско, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
I25366 Станково
€235,000
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Дом 5 комнат с террасой, с Ownership document, с Adapted for people with disabilities в Ястребарско, Хорватия
Дом 5 комнат с террасой, с Ownership document, с Adapted for people with disabilities
Ястребарско, Хорватия
Комнаты 5
Площадь 133 м²
I25169 Йосипа Торбара
€150,000
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Дом 4 комнаты в Ястребарско, Хорватия
Дом 4 комнаты
Ястребарско, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 203 м²
св. Яна - оазис спокойствия недалеко от Загреба Хороший отдельный семейный дом площадью 203…
€265,000
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Дом 8 комнат в Ястребарско, Хорватия
Дом 8 комнат
Ястребарско, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 206 м²
Ястребарско   Четырехэтажное здание в центре Ястребарско размером 12,90 м х 16 м, построен…
€520,000
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