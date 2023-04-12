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Купить отель в Валенсии, Испания

Вега-Баха-дель-Сегура
40
Orihuela
30
Марина-Баха
15
Бенидорм
7
Алаканти
6
Марина-Альта
5
Аликанте
4
Aspe
3
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95 объектов найдено
Отель 14 спаленв Аликанте, Испания
Отель 14 спален
Аликанте, Испания
14 ванных комнат 1 063 м²
€ 1,700,000
Продается инвестиционный проект, апарт-отель вблизи центра Аликанте ! Площадь участка 300м2,…
Отельв Аликанте, Испания
Отель
Аликанте, Испания
750 м²
€ 4,000,000
Продаётся гостиница в Аликанте в районе Centro. Общая площадь 750.00 м2, состоит из 1 комнат…
Отель 15 спаленв Dehesa de Campoamor, Испания
Отель 15 спален
Dehesa de Campoamor, Испания
3 000 м²
€ 12,000,000
Продаётся гостиница в Ориуэла Косте в районе La Zenia. Общая площадь 3000.00 м2, участок 174…
Отельв Бенидорм, Испания
Отель
Бенидорм, Испания
€ 3,800,000
Продаётся гостиница в Бенидорме в районе Centro. Общая площадь 0.00 м2, состоит из 1 комнаты…
Отельв Бенидорм, Испания
Отель
Бенидорм, Испания
1 400 м²
€ 3,950,000
ОписаниеПродажа Отеля 2* в городе Бенидорм, Испания – 3,95 млн.€!Состоит из 41 номера. 5 эта…
Отель 22 спальнив Кальпе, Испания
Отель 22 спальни
Кальпе, Испания
35 ванных комнат 6 275 м² Количество этажей 5
€ 10,790,000
Восхитительное место! Морское побережье в нескольких шагах и развитая инфраструктура города …
Отельв Aspe, Испания
Отель
Aspe, Испания
1 000 м²
€ 1,750,000
ОписаниеПродажа рентабельного Отеля 2* на берегу моря в Аликанте: 1.750.000 Евро!Построен в …
Отель 18 спаленв la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Отель 18 спален
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
18 ванных комнат 1 433 м² Количество этажей 3
€ 5,055,000
Мы предлагаем вашему вниманию выгодное инвестиционное предложение на всем побережье Коста Бл…
Отель 7 ванныхв Кальпе, Испания
Отель 7 ванных
Кальпе, Испания
7 ванных комнат 160 м²
€ 470,000
Отельв Бенидорм, Испания
Отель
Бенидорм, Испания
450 м²
€ 1,350,000
ОписаниеПродажа НОВОГО апарт-отеля в Бенидорме, Испания – 1,35 млн.€, 8,11% рентабельность! …
Отель 163 комнатыв Orihuela, Испания
Отель 163 комнаты
Orihuela, Испания
163 Количество комнат
€ 9,000,000
Испания Коста Брава Отель 3* в нескольких метрах от пляжа СРОЧНАЯ П…
Отельв Orihuela, Испания
Отель
Orihuela, Испания
€ 2,500,000
Испания Коста Брава Отель 3* в 5 мин от набережной Отель в…
Отельв Orihuela, Испания
Отель
Orihuela, Испания
€ 2,500,000
Испания Коста Брава Отель с крытым бассейном Отель располож…
Отельв Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
Отель
Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
2 700 м²
€ 2,725,000
Испания Коста Маресме (провинция Барселона) Отель с садом П…
Отельв Orihuela, Испания
Отель
Orihuela, Испания
2 277 м²
€ 3,045,000
Испания Коста Брава Отель 3*** в 450м от пляжа Площадь отел…
Отельв Orihuela, Испания
Отель
Orihuela, Испания
€ 3,150,000
Испания Коста Брава Льорет -де-Мар Отель 3* рядом с г. Льорет-де-Мар …
Отельв Orihuela, Испания
Отель
Orihuela, Испания
4 490 м²
€ 4,600,000
Испания Коста Брава провинция Жирона г.Эмпуриабрава Отель - старин…
Отельв Orihuela, Испания
Отель
Orihuela, Испания
1 278 м²
€ 2,800,000
Испания провинция Жирона Отель-усадьба с термальным источником …
Отельв Orihuela, Испания
Отель
Orihuela, Испания
€ 2,700,000
Испания Коста Брава Отель в туристическом городе Отель 1* в…
Отельв Orihuela, Испания
Отель
Orihuela, Испания
560 м²
€ 3,150,000
Испания Коста Брава провинция Жирона Элитный отель-усадьба …
Отельв Orihuela, Испания
Отель
Orihuela, Испания
€ 1,400,000
Испания Коста Брава Апарт-отель в 200м от пляжа Уютный апар…
Отельв Orihuela, Испания
Отель
Orihuela, Испания
€ 2,500,000
Испания Коста Брава Отель на первой линии от моря Пляжный о…
Отельв Orihuela, Испания
Отель
Orihuela, Испания
€ 1,300,000
Испания Коста Брава Отель рядом с морем и гольф клубом …
Отельв Orihuela, Испания
Отель
Orihuela, Испания
3 350 м²
€ 15,000,000
Испания Коста Дорада Отель 4**** на первой линии от моря …
Отельв Orihuela, Испания
Отель
Orihuela, Испания
€ 7,500,000
Испания Коста Бланка Апартотель всего в 50м от пляжа Ую…
Отельв Orihuela, Испания
Отель
Orihuela, Испания
€ 4,000,000
Испания Коста Дорада Отель 4**** на первой линии от моря …
Отельв Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
Отель
Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
4 000 м²
€ 4,000,000
Испания Коста дель Соль Отель 4**** в андалусском стиле Оче…
Отельв Orihuela, Испания
Отель
Orihuela, Испания
2 000 м²
€ 3,000,000
Испания Коста Бланка Отель 2** с теннисными кортами Спортив…
Отельв Orihuela, Испания
Отель
Orihuela, Испания
1 800 м²
€ 2,500,000
Испания Коста Брава Отель с внутренним двориком Отель 1*в ц…
Отельв Orihuela, Испания
Отель
Orihuela, Испания
€ 6,500,000
Испания Коста Брава Отель 3*** на первой линии Вели…

Параметры недвижимости в Валенсии, Испания

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