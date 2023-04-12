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Продажа офисных помещений в Черногории

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14 объектов найдено
Офисв Будва, Черногория
Офис
Будва, Черногория
70 м²
€ 315,000
Продается высококлассное коммерческое помещение в многофункциональном комплексе премиум-клас…
Офисв Будва, Черногория
Офис
Будва, Черногория
31 м²
€ 90,000
В продаже коммерческое помещение  в центре  города Будва. Идеально для офисного помещения, п…
Офис 2 комнатыв Будва, Черногория
Офис 2 комнаты
Будва, Черногория
2 Количество комнат 45 м²
€ 105,000
Офисноэ помесие в центре Будве, 100 метров от морья. Может быть исползовано и как апартамент…
Офисв Будва, Черногория
Офис
Будва, Черногория
52 м²
€ 520,000
Общая площадь 52 кв.м. Высота потолков 6 метров Расстояние до моря и променадной зоны …
Офисв Община Ульцинь, Черногория
Офис
Община Ульцинь, Черногория
2 000 м²
€ 700,000
Код объекта - 1.29.16.9107Предлагается к продаже завод в г. Ульцинь. Здание бывшей пекарни. …
Офисв Черногория, Черногория
Офис
Черногория, Черногория
400 м²
€ 630,000
Код объекта - 1.30.16.7613Помещение 400 кв.м. , состоит из подрума+преземле(панорамные окна)…
Офис 9 спаленв Херцег-Нови, Черногория
Офис 9 спален
Херцег-Нови, Черногория
320 м²
€ 850,000
Код объекта - 2.20.16.1950Мини-отель в Росе. Мини-Нерцег-Нови. Площадь 320м2 В отеле 9 апарт…
Офисв Будва, Черногория
Офис
Будва, Черногория
70 м²
€ 315,000
Офис класса люкс в бизнес центре TQ Plaza, общей площадью 70 м кв. Престижное местоположение…
Офисв Черногория, Черногория
Офис
Черногория, Черногория
200 м²
€ 600,000
Код объекта - 00578«Ресторанный бизнес рядом с институтом Simo Milošević» — Игало, Херцег-Но…
Офисв Община Будва, Черногория
Офис
Община Будва, Черногория
169 м²
€ 507,000
Код объекта - 00641Нежилое, рабочее помещение, на берегу моря. Площадь: 169m2 +терраса На бе…
Офисв Подгорица, Черногория
Офис
Подгорица, Черногория
297 м²
€ 623,700
Код объекта - 01081Коммерческое предложение для бизнеса. Нежилое помещение ( первый этаж + п…
Офис 5 спаленв Черногория, Черногория
Офис 5 спален
Черногория, Черногория
300 м²
€ 700,000
Код объекта - 1.20.2.1895Срочно продаётся недвижимость-бизнес на берегу моря в Черногории 1.…
Офисв Бар, Черногория
Офис
Бар, Черногория
950 м²
€ 550,000
Код объекта - 2.27.16.1795Ферма по выращиванию рыбы. с бассейнами  1000м2. Годовой выход рыб…
Офисв Община Бар, Черногория
Офис
Община Бар, Черногория
1 012 м²
€ 1,200,000
Код объекта - 1.25.16.1780На участке 2300 кв.м. расположено 1) Трехэтажное здание площадью 6…

Регионы с недвижимостью на продажу

Бар
Будва
Подгорица

Параметры недвижимости в Черногории

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