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Купить отель в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия

Grad Split
4
Трогир
4
Сплит
3
Grad Makarska
2
Grad Supetar
2
Opcina Bol
2
Макарска
2
Супетар
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18 объектов найдено
Отель 180 комнатв Макарска, Хорватия
Отель 180 комнат
Макарска, Хорватия
180 Количество комнат
Цена по запросу
Продается недавно построенный отельный комплекс, площадью ок 9000 м2, расположенный на участ…
Отель 18 комнатв Трогир, Хорватия
Отель 18 комнат
Трогир, Хорватия
18 Количество комнат
€ 2,800,000
Продается семейный отель, расположенный в 5 км от Трогира. Отель находится в тихом месте в 8…
Отель 25 комнатв Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Отель 25 комнат
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
25 Количество комнат Количество этажей 4
€ 2,100,000
Продается роскошно оборудованный четырехэтажный апарт-отель категории 4*, расположенный в пр…
Отель 6 комнатв Grad Split, Хорватия
Отель 6 комнат
Grad Split, Хорватия
6 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 850,000
Продается роскошно обставленный двухуровневый хостел площадью 210 м2, расположенный недалеко…
Отель 16 комнатв Grad Split, Хорватия
Отель 16 комнат
Grad Split, Хорватия
16 Количество комнат
€ 3,600,000
Продается небольшой роскошный отель в самом сердце исторического квартала в старом центре Сп…
Отель 14 комнатв Grad Split, Хорватия
Отель 14 комнат
Grad Split, Хорватия
14 Количество комнат
Цена по запросу
Продаётся отель, расположенный в центре Сплита, в тихом месте, всего в нескольких минутах хо…
Отель 9 спаленв Grad Split, Хорватия
Отель 9 спален
Grad Split, Хорватия
11 Количество комнат 9 ванных комнат
€ 1,650,000
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА АГЕНСТВА! Продается  мини-отель 4* расположенный в старой части С…
Отель 10 спаленв Sutivan, Хорватия
Отель 10 спален
Sutivan, Хорватия
10 Количество комнат 10 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,950,000
Продается четырехэтажная вилла, расположенная на большом участке, всего в нескольких шагах о…
Отель 28 комнатв Супетар, Хорватия
Отель 28 комнат
Супетар, Хорватия
28 Количество комнат Количество этажей 3
€ 5,500,000
Продается фантастический 4-звездочный отель, расположенный недалеко от Супетара на оживленно…
Отель 31 комнатав Bol, Хорватия
Отель 31 комната
Bol, Хорватия
31 Количество комнат Количество этажей 5
€ 12,000,000
Продается фантастический отель категории 4 звезды, расположенный в старинном здании и полнос…
Отель 23 комнатыв Bol, Хорватия
Отель 23 комнаты
Bol, Хорватия
23 Количество комнат Количество этажей 3
€ 3,000,000
Продается фантастический бутик-отель категории 4*, расположенный всего в нескольких метрах о…
Отель 10 спаленв Трогир, Хорватия
Отель 10 спален
Трогир, Хорватия
10 ванных комнат Количество этажей 4
€ 1,600,000
Продается отель, расположенный недалеко от Трогира. Он состоит из четырех этажей и находится…
Отель 9 спаленв Трогир, Хорватия
Отель 9 спален
Трогир, Хорватия
9 ванных комнат Количество этажей 4
€ 2,200,000
Продается новый бутик-отель в завершающей стадии строительства, общей площадью 837 м2 на уча…
Отель 10 спаленв Макарска, Хорватия
Отель 10 спален
Макарска, Хорватия
10 ванных комнат Количество этажей 5
€ 2,500,000
Продактировать автономный объект с 10 апартаментами и ресторанным, расположенный на галечном…
Отель 15 комнатв Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Отель 15 комнат
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
15 Количество комнат 14 ванных комнат 533 м²
€ 1,200,000
МАКАРСКА, первая линия от моря, бутик-отель (10 км от Макарска)Отдельно стоящее здание: цоко…
Отель 28 комнатв Postira, Хорватия
Отель 28 комнат
Postira, Хорватия
28 Количество комнат 28 ванных комнат 2 400 м²
Цена по запросу
Брач, Постира, 1-й РЯД ОТ МОРЯ, отель ок. 2400 м2 на участке ок. 4800 м2. Отель состоит из …
Отель 14 комнатв Супетар, Хорватия
Отель 14 комнат
Супетар, Хорватия
14 Количество комнат 15 ванных комнат 734 м²
€ 1,600,000
Остров Брач, Супетар, Отель общей площадью 624м2, квартира 110м2 и двор 528м2.Подвал, цоколь…
Отель 14 комнатв Трогир, Хорватия
Отель 14 комнат
Трогир, Хорватия
14 Количество комнат 13 ванных комнат 550 м²
€ 2,300,000
Трогир, центр Отель ок. 550 м2 на 5 этажах, расположен в охраняемом историческом центре гор…

Параметры недвижимости в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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