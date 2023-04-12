Купить склад в Беларуси

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Склад 1 комната
Заречье, Беларусь
1 Количество комнат
147 м²
1/1 Этаж
€ 169,471
Складской комплекс, можно под СТО. Три отдельно стоящих здания –1. Мастерская по ремон…
Склад
Заречье, Беларусь
529 м²
Цена по запросу
Склад стройматериалов в д. Заречье Адрес: Минская область, Смолевичский район, Плисский с/с,…
Склад 1 комната
Минск, Беларусь
1 Количество комнат
42 м²
1/15 Этаж
€ 30,230
Продажа складского помещения в отличной локации. Изолированное помещение площадью 41,5 м. кв…
Склад 50 комнат
Смолевичи, Беларусь
50 Количество комнат
2 156 м²
1/2 Этаж
€ 393,905
Предлагаем к приобретению земельный участок с производственно-складской базой по произ…
Склад 3 комнаты
Гродно, Беларусь
3 Количество комнат
2 026 м²
2/3 Этаж
€ 256,496
Продается комплекс зданий и сооружений (торгово-складская база) с большим земельным участком…
Склад 2 комнаты
Колодищи, Беларусь
2 Количество комнат
685 м²
1/1 Этаж
€ 282,375
Продаются 2 складских помещения общей площадью 685 кв.м. Адрес: аг. Колодищи, ул. Интернацио…
Склад
Витебск, Беларусь
273 м²
1/1 Этаж
€ 72,486
Склад
Гродно, Беларусь
2 026 м²
Количество этажей 3
€ 256,496
Административно-складской комплекс состоит из 3 отдельностоящих капитальных строений: 1.Скл…
Склад
Новодворский сельский Совет, Беларусь
133 м²
1/1 Этаж
€ 199,700
Продажа Производственно складского помещения + открытая площадка + отдельно стоящее здание. …
Склад 1 комната
Минск, Беларусь
1 Количество комнат
26 м²
1/4 Этаж
€ 20,167
Продажа помещения в административном здании под склад. Отдельный вход, отопление, шлаг…
Склад 5 комнат
Минск, Беларусь
5 Количество комнат
88 м²
1/4 Этаж
€ 67,061
Продается помещение в административном здании с возможностью использования под склад и офис+…
Склад
Заречье, Беларусь
529 м²
Цена по запросу
Склад стройматериалов в д. Заречье Адрес: Минская область, Смолевичский район, Плисский с/с,…
Склад
Волковыск, Беларусь
1 325 м²
Количество этажей 1
€ 1
Сдаётся в аренду здание специализированное складов, торговых баз, баз материально- техническ…
Склад
Михановичский сельский Совет, Беларусь
3 662 м²
€ 710,000
Торговые помещения, склады аг. Михановичи Общая площадь: 3661.9 м2 Земельные участки (право …
Склад
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
9 990 м²
1/1 Этаж
€ 5,948,416
Строительство здания склада Д. Шпильки, Фанипольский с/с, Дзержинский район, Минский район&n…
Склад
Пинск, Беларусь
3 538 м²
1/1 Этаж
€ 850,000
Торговые помещения, здание складов г. Пинск, ул. Красноармейская, 18 к Общая пло…
Склад
Минск, Беларусь
5 000 м²
Количество этажей 6
€ 3,435,214
Склады г. Минск, ул. Горецкого, 13( ул. Проектируемая№1 в промзоне 205 ПЗ в г. Минске) Площа…
Склад
Плещеницы, Беларусь
1 269 м²
€ 33,698
Продажа. Склад Адрес: гп. Плещеницы, микрорайон “Военный городок”. Площадь - 126…
Склад
Пекалинский сельский Совет, Беларусь
2 999 м²
Количество этажей 2
€ 2,197,438
Склады, торговые помещения, административные помещения д. Черницы, д. 3 Общая площадь: 2998.…
Склад
Минск, Беларусь
567 м²
Количество этажей 2
€ 233,691
Складское помещение г. Минск, ул.Сухаревская, 16 Общая площадь: 566.9 м2 Покупат…
Склад
Минск, Беларусь
791 м²
Количество этажей 2
€ 724,326
Помещения под склад, офис, сферу услуг г. Минск, ул. МКАД, 301 Общая площадь: 790.7 м2 …
Склад
Боровляны, Беларусь
1 300 м²
€ 893,156
Продажа. Склад Адрес: д. Боровляны, ул. 40 лет Победы, 21В Площадь - 1300 м2 Цена - 2101 BYN…
Склад
Минск, Беларусь
1 361 м²
€ 934,790
Склады г. Минск, ул. Бабушкина, 60( производственно-складской комплекс) Площади : от 1…
Склад
Минск, Беларусь
216 м²
€ 87,025
Склад г. Минск, ул. Скрыганова , 6 А Общая площадь: 215.9 м2 Покупатель не…
Склад
Минск, Беларусь
362 м²
1 Этаж
€ 165,990
Склад +офис Г. Минск, ул. Маяковского 176, пом.1 Площади: 317.8 м2( …
Склад
Минск, Беларусь
399 м²
1/2 Этаж
€ 329,286
Склад г. Минск, пер. Козлова, 9 А Общая площадь:399.4 м2 Зем. участок: 0,4508 га (прав…
Склад 7 комнат
Гребени, Беларусь
7 Количество комнат
258 м²
1/1 Этаж
€ 18,230
Склад
Брест, Беларусь
220 м²
1/1 Этаж
€ 22,901
Продам Склад контейнерного типа в собственность в северо-западной части города Бреста, микро…
Склад 1 комната
Луговослободской сельский Совет, Беларусь
1 Количество комнат
1 397 м²
1/3 Этаж
€ 1,023,785
Продажа сухого склада модульного типа класс А ТЛК «Прилесье» СЭЗ «Минск&ra…
Склад
Сонечный, Беларусь
9 м²
€ 6,412
Продается нежилое помещение (подвал) в посёлке Сонечный (Экспобел) . Площадь 9,3&n…
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