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Склады в Гродно, Беларусь

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коммерческая недвижимость
52
офисы
18
производственные здания
4
магазины
10
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2 объекта найдено
Склад 2 778 м² в Гродно, Беларусь
Склад 2 778 м²
Гродно, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 2 778 м²
Количество этажей 2
Три здания с большой территорией на Фолюш, 12А Объект состоит из трех зданий (цех, гаражи, п…
$301,814
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Склад 1 353 м² в Гродно, Беларусь
Склад 1 353 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 1 353 м²
Количество этажей 2
Административно-складской комплекс состоит из 2 отдельностоящих капитальных строений: 1.Адм…
$361,037
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