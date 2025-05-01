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Склады в Заславле, Беларусь

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1 объект найдено
Склад 2 668 м² в Заславль, Беларусь
Склад 2 668 м²
Заславль, Беларусь
Площадь 2 668 м²
Этаж 1/1
Продается производственно-складская база в г. Заславль. База расположена на земельном участк…
Цена по запросу
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