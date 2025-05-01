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Склады в Петришковском сельском Совете, Беларусь

коммерческая недвижимость
5
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4 объекта найдено
Склад 1 516 м² в Кирши, Беларусь
Склад 1 516 м²
Кирши, Беларусь
Площадь 1 516 м²
Продажа производственно-складского комплекса, расположенного Минская обл., Минский р-н, Петр…
$833,690
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Склад 1 563 м² в Кирши, Беларусь
Склад 1 563 м²
Кирши, Беларусь
Площадь 1 563 м²
Продажа помещения, расположенного Минская обл., Минский р-н, Петришковский с/с, д. Кирши ул.…
$859,485
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Склад 4 336 м² в Кирши, Беларусь
Склад 4 336 м²
Кирши, Беларусь
Площадь 4 336 м²
Продажа производственно-складского комплекса, расположенного Минская обл., Минский р-н, Петр…
$2,38 млн
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Склад 1 258 м² в Кирши, Беларусь
Склад 1 258 м²
Кирши, Беларусь
Площадь 1 258 м²
Продажа производственно-складского комплекса, расположенного Минская обл., Минский р-н, Петр…
$691,735
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