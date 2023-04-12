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371 объект найдено
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Офис 2 комнаты
Минск, Беларусь
2 Количество комнат
48 м²
7/14 Этаж
€ 41,685
Не упустите свой шанс! Продаётся административное помещение (офис) 47,2 кв.м с машином…
Офис 3 комнаты
Минск, Беларусь
3 Количество комнат
122 м²
1/9 Этаж
€ 111,759
Продается административное помещение площадью 122,0 кв.м в жилом доме Кульман, 15 Дом 1998 …
Офис
Минск, Беларусь
248 м²
2 Этаж
€ 260,343
Продажа офиса Адрес: г. Минск, ул. Уручская, 21 Площадь – 284,2 м2 Продается офис каби…
Офис 2 комнаты
Минск, Беларусь
2 Количество комнат
60 м²
2/20 Этаж
€ 126,416
Продажа административно-торгового помещения в жилом комплексе «Парк Челюскинцев»…
Офис
Минск, Беларусь
152 м²
2 Этаж
€ 166,869
Продается офис по пер. Загородный 3, 4В. Помещение на 2 этаже, площадью 151.8 м2. Установлен…
Офис 16 комнат
Минск, Беларусь
16 Количество комнат
632 м²
4/4 Этаж
€ 348,102
Продается коммерческий объект, расположенный на территории завода Интеграл, с отличным потен…
Офис 7 комнат
Минск, Беларусь
7 Количество комнат
734 м²
Количество этажей 2
€ 297,719
Продается незавершенное законсервированное капитальное строение. Здание неустановленного наз…
Офис 1 комната
Минск, Беларусь
1 Количество комнат
223 м²
2/32 Этаж
€ 285,993
Продаётся Административно-торговое помещение 223.0 м2 с хорошим ремонтом, ул. Кальварийская&…
Офис 1 комната
Минск, Беларусь
1 Количество комнат
223 м²
3/32 Этаж
€ 285,608
Продаётся Административно-торговое помещение 222.7 м2 с хорошим ремонтом, ул. Кальварийская&…
Офис 1 комната
Минск, Беларусь
1 Количество комнат
23 м²
2/32 Этаж
€ 29,625
Продаётся Административно-торговое помещение 23.1 м2 с хорошим ремонтом, ул. Кальварийская&n…
Офис 1 комната
Минск, Беларусь
1 Количество комнат
23 м²
3/32 Этаж
€ 29,625
Продаётся Административно-торговое помещение 23.1 м2 с хорошим ремонтом, ул. Кальварийская&n…
Офис 1 комната
Минск, Беларусь
1 Количество комнат
23 м²
4/32 Этаж
€ 29,625
Продаётся Административно-торговое помещение 23.1 м2 с хорошим ремонтом, ул. Кальварийская 1…
Офис 1 комната
Минск, Беларусь
1 Количество комнат
22 м²
2/4 Этаж
Цена по запросу
Продается изолированное помещение (назначение административно-торговое) площадью 22 кв…
Офис
Минск, Беларусь
501 м²
3 Этаж
€ 688,875
Офис
Брест, Беларусь
1/9 Этаж
€ 89,774
3 - комнатная квартира общей площадью 83,6 кв.м с возможностью перевода в нежилой фонд. Квар…
Офис
Минск, Беларусь
24 м²
1/3 Этаж
€ 27,482
Продажа административного помещения в 10 минутах ходьбы от станции метро «Молодежная&r…
Офис
Минск, Беларусь
24 м²
1/3 Этаж
€ 27,482
Продажа административного помещения в 10 минутах ходьбы от станции метро «Молоде…
Офис 3 комнаты
Минск, Беларусь
3 Количество комнат
87 м²
1/9 Этаж
€ 116,172
Административно-торговое помещение в жилом комплексе класса Комфорт "Левада". Напи…
Офис
Минск, Беларусь
185 м²
10/33 Этаж
€ 391,156
Продается офисное помещение в одном из самых престижных бизнес-центров Минска – Royal …
Офис
Минск, Беларусь
28 м²
7/18 Этаж
€ 22,672
Продается офис 27,5 м2 по ул. Мележа 5/2. Расположен на 7 этаже. Офис находится в современно…
Офис
Минск, Беларусь
41 м²
7/18 Этаж
€ 33,390
Продаются 2 смежных офиса площадью 13 м2 и 27,5 м2 в БЦ по ул.Мележа 5/2 Офисы находится в с…
Офис
Минск, Беларусь
13 м²
7/18 Этаж
€ 10,718
Продается офис 13 м2 по ул. Мележа 5/2. Расположен на 7 этаже. Офис находится в современном …
Офис
Гатово, Беларусь
316 м²
1/1 Этаж
€ 215,273
Продается в 13 километрах от МКАД, административно-производственное торговое частное унитарн…
Офис
Щерчовский сельский Совет, Беларусь
379 м²
1/1 Этаж
€ 16,489
ЦЕНА СНИЖЕНА НА 15%!!! Продается в живописном и уютном месте, рядом с Беловежской Пущей Капи…
Офис 2 комнаты
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат
30 м²
4/5 Этаж
€ 18,321
Офис
Витебск, Беларусь
4 211 м²
Количество этажей 3
€ 806,130
Здание многофункциональное г. Витебск, пр. Фрунзе, 81,к.18 Общая площадь: 4211,2м2 Прос…
Офис
Минск, Беларусь
36 м²
3/9 Этаж
€ 77,865
Продается помещение с дизайнерским ремонтом в бизнес-центре «Зебра» ул. Су…
Офис
Минск, Беларусь
17 м²
1/12 Этаж
€ 17,029
Административно-торговое помещение 16,9 кв.м. в современном здании ул.Тургенева, 7. Первый э…
Офис 8 комнат
Колодищи, Беларусь
8 Количество комнат
180 м²
3/3 Этаж
€ 82,216
Продается офисное помещение с возможностью выкупа склада Адрес: аг. Колодищи, ул. Интернацио…
Офис 3 комнаты
Гродно, Беларусь
3 Количество комнат
2 026 м²
Количество этажей 3
€ 256,496
Административно-складской комплекс состоит из 3 отдельностоящих капитальных строений: 1.Скла…
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