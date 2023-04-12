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Продажа офисных помещений в Беларуси

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371 объект найдено
Офис 2 комнатыв Минск, Беларусь
Офис 2 комнаты
Минск, Беларусь
2 Количество комнат 48 м² 7/14 Этаж
€ 41,685
Не упустите свой шанс! Продаётся административное помещение (офис) 47,2 кв.м  с машином…
Офис 3 комнатыв Минск, Беларусь
Офис 3 комнаты
Минск, Беларусь
3 Количество комнат 122 м² 1/9 Этаж
€ 111,759
Продается административное помещение площадью 122,0 кв.м в жилом доме Кульман, 15 Дом 1998 …
Офисв Минск, Беларусь
Офис
Минск, Беларусь
248 м² 2 Этаж
€ 260,343
Продажа офиса Адрес: г. Минск, ул. Уручская, 21 Площадь – 284,2 м2 Продается офис каби…
Офис 2 комнатыв Минск, Беларусь
Офис 2 комнаты
Минск, Беларусь
2 Количество комнат 60 м² 2/20 Этаж
€ 126,416
Продажа административно-торгового помещения в жилом комплексе «Парк Челюскинцев»…
Офисв Минск, Беларусь
Офис
Минск, Беларусь
152 м² 2 Этаж
€ 166,869
Продается офис по пер. Загородный 3, 4В. Помещение на 2 этаже, площадью 151.8 м2. Установлен…
Офис 16 комнатв Минск, Беларусь
Офис 16 комнат
Минск, Беларусь
16 Количество комнат 632 м² 4/4 Этаж
€ 348,102
Продается коммерческий объект, расположенный на территории завода Интеграл, с отличным потен…
Офис 7 комнатв Минск, Беларусь
Офис 7 комнат
Минск, Беларусь
7 Количество комнат 734 м² Количество этажей 2
€ 297,719
Продается незавершенное законсервированное капитальное строение. Здание неустановленного наз…
Офис 1 комнатав Минск, Беларусь
Офис 1 комната
Минск, Беларусь
1 Количество комнат 223 м² 2/32 Этаж
€ 285,993
Продаётся Административно-торговое помещение 223.0 м2 с хорошим ремонтом, ул. Кальварийская&…
Офис 1 комнатав Минск, Беларусь
Офис 1 комната
Минск, Беларусь
1 Количество комнат 223 м² 3/32 Этаж
€ 285,608
Продаётся Административно-торговое помещение 222.7 м2 с хорошим ремонтом, ул. Кальварийская&…
Офис 1 комнатав Минск, Беларусь
Офис 1 комната
Минск, Беларусь
1 Количество комнат 23 м² 2/32 Этаж
€ 29,625
Продаётся Административно-торговое помещение 23.1 м2 с хорошим ремонтом, ул. Кальварийская&n…
Офис 1 комнатав Минск, Беларусь
Офис 1 комната
Минск, Беларусь
1 Количество комнат 23 м² 3/32 Этаж
€ 29,625
Продаётся Административно-торговое помещение 23.1 м2 с хорошим ремонтом, ул. Кальварийская&n…
Офис 1 комнатав Минск, Беларусь
Офис 1 комната
Минск, Беларусь
1 Количество комнат 23 м² 4/32 Этаж
€ 29,625
Продаётся Административно-торговое помещение 23.1 м2 с хорошим ремонтом, ул. Кальварийская 1…
Офис 1 комнатав Минск, Беларусь
Офис 1 комната
Минск, Беларусь
1 Количество комнат 22 м² 2/4 Этаж
Цена по запросу
Продается  изолированное помещение (назначение административно-торговое) площадью 22 кв…
Офисв Минск, Беларусь
Офис
Минск, Беларусь
501 м² 3 Этаж
€ 688,875
Офисв Брест, Беларусь
Офис
Брест, Беларусь
1/9 Этаж
€ 89,774
3 - комнатная квартира общей площадью 83,6 кв.м с возможностью перевода в нежилой фонд. Квар…
Офисв Минск, Беларусь
Офис
Минск, Беларусь
24 м² 1/3 Этаж
€ 27,482
Продажа административного помещения в 10 минутах ходьбы от станции метро «Молодежная&r…
Офисв Минск, Беларусь
Офис
Минск, Беларусь
24 м² 1/3 Этаж
€ 27,482
Продажа административного помещения в 10 минутах ходьбы  от станции метро «Молоде…
Офис 3 комнатыв Минск, Беларусь
Офис 3 комнаты
Минск, Беларусь
3 Количество комнат 87 м² 1/9 Этаж
€ 116,172
Административно-торговое помещение в жилом комплексе класса Комфорт "Левада". Напи…
Офисв Минск, Беларусь
Офис
Минск, Беларусь
185 м² 10/33 Этаж
€ 391,156
Продается офисное помещение в одном из самых престижных бизнес-центров Минска – Royal …
Офисв Минск, Беларусь
Офис
Минск, Беларусь
28 м² 7/18 Этаж
€ 22,672
Продается офис 27,5 м2 по ул. Мележа 5/2. Расположен на 7 этаже. Офис находится в современно…
Офисв Минск, Беларусь
Офис
Минск, Беларусь
41 м² 7/18 Этаж
€ 33,390
Продаются 2 смежных офиса площадью 13 м2 и 27,5 м2 в БЦ по ул.Мележа 5/2 Офисы находится в с…
Офисв Минск, Беларусь
Офис
Минск, Беларусь
13 м² 7/18 Этаж
€ 10,718
Продается офис 13 м2 по ул. Мележа 5/2. Расположен на 7 этаже. Офис находится в современном …
Офисв Гатово, Беларусь
Офис
Гатово, Беларусь
316 м² 1/1 Этаж
€ 215,273
Продается в 13 километрах от МКАД, административно-производственное торговое частное унитарн…
Офисв Щерчовский сельский Совет, Беларусь
Офис
Щерчовский сельский Совет, Беларусь
379 м² 1/1 Этаж
€ 16,489
ЦЕНА СНИЖЕНА НА 15%!!! Продается в живописном и уютном месте, рядом с Беловежской Пущей Капи…
Офис 2 комнатыв Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Офис 2 комнаты
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат 30 м² 4/5 Этаж
€ 18,321
Офисв Витебск, Беларусь
Офис
Витебск, Беларусь
4 211 м² Количество этажей 3
€ 806,130
Здание многофункциональное г. Витебск, пр. Фрунзе, 81,к.18 Общая площадь: 4211,2м2 Прос…
Офисв Минск, Беларусь
Офис
Минск, Беларусь
36 м² 3/9 Этаж
€ 77,865
Продается  помещение с дизайнерским ремонтом в бизнес-центре «Зебра» ул. Су…
Офисв Минск, Беларусь
Офис
Минск, Беларусь
17 м² 1/12 Этаж
€ 17,029
Административно-торговое помещение 16,9 кв.м. в современном здании ул.Тургенева, 7. Первый э…
Офис 8 комнатв Колодищи, Беларусь
Офис 8 комнат
Колодищи, Беларусь
8 Количество комнат 180 м² 3/3 Этаж
€ 82,216
Продается офисное помещение с возможностью выкупа склада Адрес: аг. Колодищи, ул. Интернацио…
Офис 3 комнатыв Гродно, Беларусь
Офис 3 комнаты
Гродно, Беларусь
3 Количество комнат 2 026 м² Количество этажей 3
€ 256,496
Административно-складской комплекс состоит из 3 отдельностоящих капитальных строений: 1.Скла…

Регионы с недвижимостью на продажу

Дзержинск
Новодворский сельский Совет
Озерицко-Слободской сельский Совет
Сеницкий сельский Совет
Жодино
Волковыск
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Михановичский сельский Совет
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Параметры недвижимости в Беларуси

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