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Продажа офисных помещений в Орше, Беларусь

коммерческая недвижимость
17
производственные здания
3
3 объекта найдено
Офис 841 м² в Орша, Беларусь
Офис 841 м²
Орша, Беларусь
Площадь 841 м²
Количество этажей 2
Витебский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает о проведении повторного о…
$21,237
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Офис 3 500 м² в Орша, Беларусь
Офис 3 500 м²
Орша, Беларусь
Площадь 3 500 м²
Этаж 1/1
Продаётся ГОТОВЫЙ БИЗНЕС  АРЕНДА складской комплекс общей площадью 3500м.кв. расположенный н…
$660,000
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Офис 426 м² в Орша, Беларусь
Офис 426 м²
Орша, Беларусь
Площадь 426 м²
Этаж 1/2
Продаётся многофункциональный, современный офис  (ГОТОВЫЙ БИЗНЕС)  общей площадью 426,2кв.м.…
$140,000
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