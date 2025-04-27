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Продажа офисных помещений в Колодищанском сельском Совете, Беларусь

коммерческая недвижимость
8
3 объекта найдено
Офис 249 м² в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Офис 249 м²
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 249 м²
Количество этажей 2
Продается административно-торговое здание со складом в Колодищах  (стоимость указана с учёто…
$220,000
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Офис 23 м² в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Офис 23 м²
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 23 м²
Этаж 2/6
Продается светлый офис с ремонтом. Удобное расположение, охраняемая стоянка. Поможем продать…
Цена по запросу
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Офис 525 м² в Сухорукие, Беларусь
Офис 525 м²
Сухорукие, Беларусь
Площадь 525 м²
Этаж 1/1
Продается складское помещение в п. Сухорукие, ул. Базовская, 1Б-1.   Складское помещение нах…
$600,000
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