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Магазины в Минской Области, Беларусь

Ждановичский сельский Совет
6
Борисов
5
Боровлянский сельский Совет
5
Колодищанский сельский Совет
4
Сеницкий сельский Совет
4
Колодищи
3
Молодечно
3
Слуцк
3
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47 объектов найдено
Магазин 2 комнаты с парковкой, с отдельным входом, в оживленном месте в Слуцк, Беларусь
Магазин 2 комнаты с парковкой, с отдельным входом, в оживленном месте
Слуцк, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 51 м²
Этаж 1/5
 Продается торговое помещение в городе Слуцке  Адрес: г. Слуцк ул. Кононовича, д. 4. ❤️Прода…
€35,870
Магазин с парковкой, с видеонаблюдением, с подъездными путями в Молодечно, Беларусь
Магазин с парковкой, с видеонаблюдением, с подъездными путями
Молодечно, Беларусь
Площадь 103 м²
Этаж 1/9
  Дом находится во дворе самой главной улицы города и в центре активной жизни людей, что явл…
€145,982
Магазин с кондиционером, с подъездными путями, с отдельным входом в Дукорский сельский Совет, Беларусь
Магазин с кондиционером, с подъездными путями, с отдельным входом
Дукорский сельский Совет, Беларусь
Площадь 75 м²
Этаж 1/1
Продается здание магазина в д. Дукорщина. Минская обл., Червенский р-н, 30 км от МКАД. - - -…
€23,599
Магазин 4 комнаты с парковкой, с отдельным входом, в оживленном месте в Слуцк, Беларусь
Магазин 4 комнаты с парковкой, с отдельным входом, в оживленном месте
Слуцк, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 72 м²
Этаж 1
Торговое помещение Адрес: Слуцк, ул. Мельничная, д. 12Б ❤️ Продается хорошее помещение для к…
€32,944
Магазин с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Боровляны, Беларусь
Магазин с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Боровляны, Беларусь
Площадь 37 м²
Этаж 3/4
 Торговое помещение  5 км от МКАД Логойское направление, в д.Боровляны, ул. Березовая Роща ,…
€34,926
Магазин 1 комната с кондиционером, с подъездными путями, с отдельным входом в Юбилейный, Беларусь
Магазин 1 комната с кондиционером, с подъездными путями, с отдельным входом
Юбилейный, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/1
Продается строение на остановке общественного транспорта «Поселок Юбилейный» в аг. Сеница. М…
€21,239
Магазин в Борисов, Беларусь
Магазин
Борисов, Беларусь
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
Продажа помещения, которое подойдёт под торговый магазин или заведение общепита. Возможна пр…
€26,431
Магазин с парковкой, в оживленном месте в Молодечно, Беларусь
Магазин с парковкой, в оживленном месте
Молодечно, Беларусь
Площадь 344 м²
Этаж 1/1
Здание для ремонта и технического обслуживания авто  – 3 бокса площадью 103,3 кв.м. Адрес: г…
€187,846
Магазин с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Смолевичи, Беларусь
Магазин с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Смолевичи, Беларусь
Площадь 78 м²
Этаж 1/1
Продается готовый бизнес! Магазин, со всем оборудованием. 30 км от МКАД Московское направлен…
€80,236
Магазин с парковкой, с кондиционером, с подъездными путями в Смолевичи, Беларусь
Магазин с парковкой, с кондиционером, с подъездными путями
Смолевичи, Беларусь
Площадь 28 м²
Этаж 1/1
Продается одноэтажное отдельно стоящее торговое помещение (наименование –  магазин.) Магазин…
€23,599
Магазин 2 комнаты с парковкой, с отдельным входом, в оживленном месте в Слуцк, Беларусь
Магазин 2 комнаты с парковкой, с отдельным входом, в оживленном месте
Слуцк, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 51 м²
Этаж 1/5
Продается торговое помещение в городе Слуцке  Адрес: г. Слуцк ул. Кононовича, д. 4. ❤️Продае…
€35,870
Магазин с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Столбцы, Беларусь
Магазин с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Столбцы, Беларусь
Площадь 66 м²
Этаж 1/1
Продажа нового отдельно стоящего здания в Столбцах. Участок 4 сотки.Блапгоустроенная террито…
€35,115
Магазин с парковкой, с мебелью, с интернетом в Колодищи, Беларусь
Магазин с парковкой, с мебелью, с интернетом
Колодищи, Беларусь
Площадь 55 м²
Этаж 1/1
Продаётся магазин площадью 55 м2 с земельным участком 3,7 соток в аг.Колодищи, ул.Волмянский…
€46,254
Магазин со стеклопакетами, с лифтом в Копище, Беларусь
Магазин со стеклопакетами, с лифтом
Копище, Беларусь
Площадь 83 м²
Количество этажей 8
€66,339
Магазин со стеклопакетами, с лифтом в Копище, Беларусь
Магазин со стеклопакетами, с лифтом
Копище, Беларусь
Площадь 104 м²
Количество этажей 8
€83,429
Магазин с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Жодино, Беларусь
Магазин с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Жодино, Беларусь
Площадь 734 м²
Этаж 1
Продажа. Торговое помещение Адрес: Жодино, Мира 21/1 Площадь - 733,6 м2 Цена - 792 000€ - с …
€792,000
Магазин с подъездными путями, с отдельным входом, для бизнеса в Тарасово, Беларусь
Магазин с подъездными путями, с отдельным входом, для бизнеса
Тарасово, Беларусь
Площадь 75 м²
Этаж 1/1
Прекрасное предложение ! Продажа готового бизнеса : магазина розничной продажи алкольных нап…
Цена по запросу
Магазин в Колодищи, Беларусь
Магазин
Колодищи, Беларусь
Площадь 141 м²
Этаж 1
Продажа помещения на трассе M-2 возле действующей заправки «Газпромнефть» напротив большого …
€80,236
Магазин 3 комнаты в Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Магазин 3 комнаты
Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 167 м²
Этаж 1/1
Торговый павильон из сэндвич-панелей в п. Чижовка Солигорского района. 2017 г.п.  Полностью …
€74,572
Магазин 1 комната в Жодино, Беларусь
Магазин 1 комната
Жодино, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 36 м²
Этаж 2/2
Продается просторное коммерческое помещение, подходящее для различных видов деятельности. По…
€43,422
Магазин 3 комнаты в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Магазин 3 комнаты
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 10 м²
Этаж 1/1
Продается торговый павильон с помещением по оказанию бытовых услуг
€19,823
Магазин с парковкой, с видеонаблюдением, с подъездными путями в Крупки, Беларусь
Магазин с парковкой, с видеонаблюдением, с подъездными путями
Крупки, Беларусь
Площадь 350 м²
Этаж 1/1
Продается здание магазина 350 м2 в г. Крупки Удачное расположение Система видеонаблюдения Вс…
€49,557
Магазин с подъездными путями, в оживленном месте в Колодищи, Беларусь
Магазин с подъездными путями, в оживленном месте
Колодищи, Беларусь
Площадь 53 м²
Количество этажей 1
Продажа здания под реконструкцию для строительства многофункционального комплекса, детского …
€79,292
Магазин 6 комнат с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом в Смолевичи, Беларусь
Магазин 6 комнат с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом
Смолевичи, Беларусь
Комнаты 6
Площадь 164 м²
Этаж 1
Продается коммерческое помещение площадью 163.7 м2 в г. Смолевичи по ул. 40 лет Победы, 59 в…
€91,170
Магазин в оживленном месте, с в жилом доме в Борисов, Беларусь
Магазин в оживленном месте, с в жилом доме
Борисов, Беларусь
Площадь 73 м²
Этаж 1/4
€39,646
Магазин с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом в Вишнево, Беларусь
Магазин с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом
Вишнево, Беларусь
Площадь 805 м²
Этаж 2
Ви́шнево  — деревня в Воложинском районе Минской области Белоруссии. Административный центр …
€113,274
Магазин 4 комнаты с мебелью, с подъездными путями, с отдельным входом в Борисов, Беларусь
Магазин 4 комнаты с мебелью, с подъездными путями, с отдельным входом
Борисов, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 44 м²
Этаж 1/1
Продается павильон с готовым успешным бизнесом. Удачное расположение возле входа на стройрын…
€18,785
Магазин с парковкой, с интернетом, с подъездными путями в Атолино, Беларусь
Магазин с парковкой, с интернетом, с подъездными путями
Атолино, Беларусь
Площадь 85 м²
Этаж 1/5
Продажа торгового помещения в аг Атолино. Адрес: аг. Атолино, пер. Центральный, д. 4 Площадь…
€51,969
Магазин 3 комнаты с парковкой, с кондиционером, с интернетом в Марьина Горка, Беларусь
Магазин 3 комнаты с парковкой, с кондиционером, с интернетом
Марьина Горка, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 96 м²
Этаж 1/1
Продажа помещения в микрорайоне с высокой проходимостью, с отдельным входом площадью 99,8 м2…
€61,357
Магазин с парковкой, с мебелью, с охраной в Гатово, Беларусь
Магазин с парковкой, с мебелью, с охраной
Гатово, Беларусь
Площадь 315 м²
Этаж 1/1
Продается в 13 километрах от МКАД, административно-производственное торговое частное унитарн…
€160,472

Типы недвижимости в Минской Области

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