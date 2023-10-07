ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Готовый бизнес
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Магазин
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Беларусь
Минская область
Магазины
Магазины в Минской Области, Беларусь
Ждановичский сельский Совет
6
Борисов
5
Боровлянский сельский Совет
5
Колодищанский сельский Совет
4
Сеницкий сельский Совет
4
Колодищи
3
Молодечно
3
Слуцк
3
Смолевичи
3
Показать больше
Показать меньше
Магазин
Очистить
47 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
По рейтингу
Магазин 2 комнаты с парковкой, с отдельным входом, в оживленном месте
Слуцк, Беларусь
2
51 м²
1/5
Продается торговое помещение в городе Слуцке Адрес: г. Слуцк ул. Кононовича, д. 4. ❤️Прода…
€35,870
Рекомендовать
Магазин с парковкой, с видеонаблюдением, с подъездными путями
Молодечно, Беларусь
103 м²
1/9
Дом находится во дворе самой главной улицы города и в центре активной жизни людей, что явл…
€145,982
Рекомендовать
Магазин с кондиционером, с подъездными путями, с отдельным входом
Дукорский сельский Совет, Беларусь
75 м²
1/1
Продается здание магазина в д. Дукорщина. Минская обл., Червенский р-н, 30 км от МКАД. - - -…
€23,599
Рекомендовать
Магазин 4 комнаты с парковкой, с отдельным входом, в оживленном месте
Слуцк, Беларусь
4
72 м²
1
Торговое помещение Адрес: Слуцк, ул. Мельничная, д. 12Б ❤️ Продается хорошее помещение для к…
€32,944
Рекомендовать
Магазин с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Боровляны, Беларусь
37 м²
3/4
Торговое помещение 5 км от МКАД Логойское направление, в д.Боровляны, ул. Березовая Роща ,…
€34,926
Рекомендовать
Магазин 1 комната с кондиционером, с подъездными путями, с отдельным входом
Юбилейный, Беларусь
1
40 м²
1/1
Продается строение на остановке общественного транспорта «Поселок Юбилейный» в аг. Сеница. М…
€21,239
Рекомендовать
Магазин
Борисов, Беларусь
120 м²
1/1
Продажа помещения, которое подойдёт под торговый магазин или заведение общепита. Возможна пр…
€26,431
Рекомендовать
Магазин с парковкой, в оживленном месте
Молодечно, Беларусь
344 м²
1/1
Здание для ремонта и технического обслуживания авто – 3 бокса площадью 103,3 кв.м. Адрес: г…
€187,846
Рекомендовать
Магазин с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Смолевичи, Беларусь
78 м²
1/1
Продается готовый бизнес! Магазин, со всем оборудованием. 30 км от МКАД Московское направлен…
€80,236
Рекомендовать
Магазин с парковкой, с кондиционером, с подъездными путями
Смолевичи, Беларусь
28 м²
1/1
Продается одноэтажное отдельно стоящее торговое помещение (наименование – магазин.) Магазин…
€23,599
Рекомендовать
Магазин 2 комнаты с парковкой, с отдельным входом, в оживленном месте
Слуцк, Беларусь
2
51 м²
1/5
Продается торговое помещение в городе Слуцке Адрес: г. Слуцк ул. Кононовича, д. 4. ❤️Продае…
€35,870
Рекомендовать
Магазин с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Столбцы, Беларусь
66 м²
1/1
Продажа нового отдельно стоящего здания в Столбцах. Участок 4 сотки.Блапгоустроенная террито…
€35,115
Рекомендовать
Магазин с парковкой, с мебелью, с интернетом
Колодищи, Беларусь
55 м²
1/1
Продаётся магазин площадью 55 м2 с земельным участком 3,7 соток в аг.Колодищи, ул.Волмянский…
€46,254
Рекомендовать
Магазин со стеклопакетами, с лифтом
Копище, Беларусь
83 м²
8
€66,339
Рекомендовать
Магазин со стеклопакетами, с лифтом
Копище, Беларусь
104 м²
8
€83,429
Рекомендовать
Магазин с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Жодино, Беларусь
734 м²
1
Продажа. Торговое помещение Адрес: Жодино, Мира 21/1 Площадь - 733,6 м2 Цена - 792 000€ - с …
€792,000
Рекомендовать
Магазин с подъездными путями, с отдельным входом, для бизнеса
Тарасово, Беларусь
75 м²
1/1
Прекрасное предложение ! Продажа готового бизнеса : магазина розничной продажи алкольных нап…
Цена по запросу
Рекомендовать
Магазин
Колодищи, Беларусь
141 м²
1
Продажа помещения на трассе M-2 возле действующей заправки «Газпромнефть» напротив большого …
€80,236
Рекомендовать
Магазин 3 комнаты
Чижевичский сельский Совет, Беларусь
3
167 м²
1/1
Торговый павильон из сэндвич-панелей в п. Чижовка Солигорского района. 2017 г.п. Полностью …
€74,572
Рекомендовать
Магазин 1 комната
Жодино, Беларусь
1
36 м²
2/2
Продается просторное коммерческое помещение, подходящее для различных видов деятельности. По…
€43,422
Рекомендовать
Магазин 3 комнаты
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
3
10 м²
1/1
Продается торговый павильон с помещением по оказанию бытовых услуг
€19,823
Рекомендовать
Магазин с парковкой, с видеонаблюдением, с подъездными путями
Крупки, Беларусь
350 м²
1/1
Продается здание магазина 350 м2 в г. Крупки Удачное расположение Система видеонаблюдения Вс…
€49,557
Рекомендовать
Магазин с подъездными путями, в оживленном месте
Колодищи, Беларусь
53 м²
1
Продажа здания под реконструкцию для строительства многофункционального комплекса, детского …
€79,292
Рекомендовать
Магазин 6 комнат с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом
Смолевичи, Беларусь
6
164 м²
1
Продается коммерческое помещение площадью 163.7 м2 в г. Смолевичи по ул. 40 лет Победы, 59 в…
€91,170
Рекомендовать
Магазин в оживленном месте, с в жилом доме
Борисов, Беларусь
73 м²
1/4
€39,646
Рекомендовать
Магазин с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом
Вишнево, Беларусь
805 м²
2
Ви́шнево — деревня в Воложинском районе Минской области Белоруссии. Административный центр …
€113,274
Рекомендовать
Магазин 4 комнаты с мебелью, с подъездными путями, с отдельным входом
Борисов, Беларусь
4
44 м²
1/1
Продается павильон с готовым успешным бизнесом. Удачное расположение возле входа на стройрын…
€18,785
Рекомендовать
Магазин с парковкой, с интернетом, с подъездными путями
Атолино, Беларусь
85 м²
1/5
Продажа торгового помещения в аг Атолино. Адрес: аг. Атолино, пер. Центральный, д. 4 Площадь…
€51,969
Рекомендовать
Магазин 3 комнаты с парковкой, с кондиционером, с интернетом
Марьина Горка, Беларусь
3
96 м²
1/1
Продажа помещения в микрорайоне с высокой проходимостью, с отдельным входом площадью 99,8 м2…
€61,357
Рекомендовать
Магазин с парковкой, с мебелью, с охраной
Гатово, Беларусь
315 м²
1/1
Продается в 13 километрах от МКАД, административно-производственное торговое частное унитарн…
€160,472
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
Типы недвижимости в Минской Области
коммерческая недвижимость
рестораны
офисы
производственные здания
склады
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL