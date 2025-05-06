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Магазины в Ждановичском сельском Совете, Беларусь

коммерческая недвижимость
18
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4 объекта найдено
Магазин 204 м² в Тарасово, Беларусь
Магазин 204 м²
Тарасово, Беларусь
Площадь 204 м²
Количество этажей 2
вся документация по запросу! Номер договора с агентством 1826 от 2023-11-17
$140,000
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Магазин 10 м² в Ждановичи, Беларусь
Магазин 10 м²
Ждановичи, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 10 м²
Этаж 1/3
Продается изолированное торговое помещение в торговом центре "Корона"! ❤️ Ищете идеальное ме…
$10,990
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Магазин 962 м² в Ждановичи, Беларусь
Магазин 962 м²
Ждановичи, Беларусь
Число комнат 25
Площадь 962 м²
Этаж 1/3
Продажа здания с арендаторами в аг. Ждановичи.  Продается 3-х этажное здание, полностью засе…
$695,000
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Магазин 86 м² в Тарасово, Беларусь
Магазин 86 м²
Тарасово, Беларусь
Площадь 86 м²
Этаж 1/1
Прекрасное предложение ! Продажа готового бизнеса : магазина розничной продажи алкогольных н…
$25,000
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