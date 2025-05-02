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Магазины в Жодино, Беларусь

коммерческая недвижимость
8
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3 объекта найдено
Магазин 198 м² в Жодино, Беларусь
Магазин 198 м²
Жодино, Беларусь
Число комнат 12
Площадь 198 м²
Количество этажей 2
Продаётся торговое помещение 197 м2 в центре города Жодино на проспекте Ленина. Помещение за…
$218,291
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Магазин 534 м² в Жодино, Беларусь
Магазин 534 м²
Жодино, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 534 м²
Этаж 1
Продается магазин в г. Жодино, 534.4 кв.м Прекрасная возможность приобрести коммерческую нед…
$374,000
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Магазин 718 м² в Жодино, Беларусь
Магазин 718 м²
Жодино, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 718 м²
Этаж -1
Продается просторный магазин в центре Жодино! Идеальное предложение для продуктового бизнеса…
$420,000
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