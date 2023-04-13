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Купить производственное здание в Брест, Беларусь

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15 объектов найдено
Производствов Брест, Беларусь
Производство
Брест, Беларусь
1/1 Этаж
€ 22,733
Здание нежилое в собственность общей площадью 138,8 кв.м, расположенное на земельном участке…
Производствов Брест, Беларусь
Производство
Брест, Беларусь
1/1 Этаж
€ 272,792
Производственно - складская база в собственность в промышленной зоне города Бреста (р - н Вы…
Производствов Брест, Беларусь
Производство
Брест, Беларусь
1/2 Этаж
€ 400,095
Здание многофункциональное в собственность в восточной части города Бреста общей площадью 14…
Производствов Брест, Беларусь
Производство
Брест, Беларусь
1/1 Этаж
€ 445,560
Производственно - складская база с административно - хозяйственным зданием в собственность в…
Производство 2 комнатыв Брест, Беларусь
Производство 2 комнаты
Брест, Беларусь
2 Количество комнат 128 м² 1/1 Этаж
€ 163,675
Продажа помещений для размещения склада или производства в северной части города Бреста. Под…
Производствов Брест, Беларусь
Производство
Брест, Беларусь
1 Этаж
€ 263,699
Производственно-складская база в собственность в промышленной зоне города Бреста (р - н Кати…
Производствов Брест, Беларусь
Производство
Брест, Беларусь
€ 172,768
Автосервис (пункт технического обслуживания автомобилей с магазином запчастей) с оборудовани…
Производствов Брест, Беларусь
Производство
Брест, Беларусь
Количество этажей 2
€ 59,105
Многофункциональное здание в собственность в промышленной зоне города Бреста ( р - н Граевка…
Производствов Брест, Беларусь
Производство
Брест, Беларусь
€ 79,110
Производственная база с административно - хозяйственным зданием в собственность в промышленн…
Производствов Брест, Беларусь
Производство
Брест, Беларусь
€ 236,420
Производственно - складское здание с административным блоком в собственность в промышленной …
Производствов Брест, Беларусь
Производство
Брест, Беларусь
1/1 Этаж
€ 87,293
Здание многофункциональное (назначение - административно - хозяйственное здание) в собственн…
Производствов Брест, Беларусь
Производство
Брест, Беларусь
€ 272,792
База хранения материалов и техники в собственность в Брестском районе (р - н д.Тельмы - 1). …
Производствов Брест, Беларусь
Производство
Брест, Беларусь
1/1 Этаж
€ 336,443
Автосервис (назначение - здание специализированное для ремонта и технического обслуживания а…
Производствов Брест, Беларусь
Производство
Брест, Беларусь
€ 272,792
Производственно - складская база в собственность в промышленной зоне города Бреста (р - н Бе…
Производствов Брест, Беларусь
Производство
Брест, Беларусь
266 м²
€ 69,107
ЛОТ 4273. Продается здание действующего автосервиса с административным помещением. Отличное …

Параметры недвижимости в Брест, Беларусь

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