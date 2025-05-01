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Коммерческая недвижимость в Бресте, Беларусь

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85 объектов найдено
Офис 162 м² в Брест, Беларусь
Офис 162 м²
Брест, Беларусь
Площадь 162 м²
Этаж 4
Административное помещение в собственность в центре города Бреста общей площадью 162,2 кв.м.…
$195,000
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Офис 50 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Офис 50 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 50 м²
Этаж 1/5
Административное помещение в собственность в микрорайоне Киевка города Бреста общей площадью…
$65,000
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Коммерческое помещение 58 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Коммерческое помещение 58 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 58 м²
Административное помещение в собственность в восточной части города Бреста общей площадью 58…
$80,000
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Ресторан, кафе 69 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Ресторан, кафе 69 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 69 м²
Этаж 1/3
Кафе - бар с оборудованием и мебелью в собственность в районе Ковалево города Бреста общей п…
$120,000
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Магазин 15 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Магазин 15 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 15 м²
Этаж 1/1
Торговый павильон в собственность в микрорайоне Восток города Бреста общей площадью 15 кв.м.…
$6,500
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Магазин 148 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Магазин 148 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 148 м²
Этаж 1
Здание магазина (наименование - здание склада - магазина) в собственность в районе "Ямно - В…
$150,000
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Магазин 40 м² в Брест, Беларусь
Магазин 40 м²
Брест, Беларусь
Площадь 40 м²
Этаж 1
Административно - торговое помещение в собственность в центре города Бреста общей площадью 4…
$88,000
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Магазин 44 м² в Брест, Беларусь
Магазин 44 м²
Брест, Беларусь
Площадь 44 м²
Торговое помещение в собственность в центре города Бреста общей площадью 43,6 кв.м. Изолиров…
$39,500
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Коммерческое помещение 112 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Коммерческое помещение 112 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 112 м²
Этаж 1
Административное помещение в собственность в районе Киевка города Бреста общей площадью 112 …
$115,000
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Коммерческое помещение 80 м² в Брест, Беларусь
Коммерческое помещение 80 м²
Брест, Беларусь
Площадь 80 м²
Этаж 1/2
Административно - хозяйственное здание с гаражом в собственность в центральной части города …
$300,000
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Магазин 291 м² в Брест, Беларусь
Магазин 291 м²
Брест, Беларусь
Площадь 291 м²
Административно - торговое помещение в собственность в центральной части города Бреста общей…
$290,000
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Коммерческое помещение 173 м² в Брест, Беларусь
Коммерческое помещение 173 м²
Брест, Беларусь
Площадь 173 м²
Этаж 1/1
Здание многофункциональное в собственность в центральной части города Бреста общей площадью …
$500,000
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Магазин 35 м² в Брест, Беларусь
Магазин 35 м²
Брест, Беларусь
Площадь 35 м²
Этаж 2/3
Торговое помещение в собственность в центре города Бреста общей площадью 34,8 кв.м. Изолиров…
$30,000
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Магазин 621 м² в Брест, Беларусь
Магазин 621 м²
Брест, Беларусь
Площадь 621 м²
Этаж 1/1
Здание нежилое (назначение - здание специализированное розничной торговли) в собственность в…
$199,000
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Магазин 55 м² в Брест, Беларусь
Магазин 55 м²
Брест, Беларусь
Площадь 55 м²
Этаж 1
Торговое помещение в собственность в центральной части (р - н ул. МОПРа) города Бреста общей…
$105,000
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Магазин 22 м² в Брест, Беларусь
Магазин 22 м²
Брест, Беларусь
Площадь 22 м²
Этаж 2
Торговое помещение в собственность в центре города Бреста общей площадью 22,2 кв.м. Изолиров…
$19,000
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Магазин 30 м² в Брест, Беларусь
Магазин 30 м²
Брест, Беларусь
Площадь 30 м²
Этаж 2/1
Торговое помещение в собственность в центре города Бреста общей площадью 29,6 кв.м. Изолиров…
$35,000
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Магазин 21 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Магазин 21 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 21 м²
Этаж 1/1
Торговое помещение в собственность в восточной части (р - н ул. Молодогвардейской) города Бр…
$32,000
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Склад 628 м² в Брест, Беларусь
Склад 628 м²
Брест, Беларусь
Площадь 628 м²
Производственно - складское здание в собственность в промышленной зоне города Бреста (р - н …
$195,000
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Офис 28 м² в Брест, Беларусь
Офис 28 м²
Брест, Беларусь
Площадь 28 м²
Этаж 3
Административное помещение в собственность в центре города Бреста общей площадью 28,1 кв.м. …
$49,900
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Офис 1 908 м² в Брест, Беларусь
Офис 1 908 м²
Брест, Беларусь
Площадь 1 908 м²
Количество этажей 4
Здание многофункциональное (наименование - многофункциональный комплекс) в собственность в с…
$300,000
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Производство 266 м² в Брест, Беларусь
Производство 266 м²
Брест, Беларусь
Площадь 266 м²
Количество этажей 2
Многофункциональное здание в собственность в промышленной зоне города Бреста ( р - н Граевка…
$87,000
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Магазин 13 м² в Брест, Беларусь
Магазин 13 м²
Брест, Беларусь
Площадь 13 м²
Этаж 2
Торговое помещение в собственность в центре города Бреста общей площадью 12,8 кв.м. Изолиров…
$25,000
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Магазин 156 м² в Брест, Беларусь
Магазин 156 м²
Брест, Беларусь
Площадь 156 м²
Этаж 1
Административно - торговое помещение в собственность в центральной части города Бреста общей…
$140,000
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Магазин 56 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Магазин 56 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 56 м²
Административно - торговое помещение в собственность в микрорайоне Вулька города Бреста обще…
$85,000
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Магазин 25 м² в Брест, Беларусь
Магазин 25 м²
Брест, Беларусь
Площадь 25 м²
Этаж 2
Торговое помещение в собственность в центре города Бреста общей площадью 24,5 кв.м. Изолиров…
$26,000
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Коммерческое помещение 1 061 м² в Брест, Беларусь
Коммерческое помещение 1 061 м²
Брест, Беларусь
Площадь 1 061 м²
Здание специализированное розничной торговли в собственность в районе Задворцы города Бреста…
$500,000
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Офис 17 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Офис 17 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 17 м²
Административное помещение в собственность в районе строительного рынка (р - н ул. Карьерной…
$9,000
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Магазин 28 м² в Брест, Беларусь
Магазин 28 м²
Брест, Беларусь
Площадь 28 м²
Этаж 1/5
Торговое помещение в собственность в центре города Бреста общей площадью 28,4 кв.м. Изолиров…
$45,000
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Офис 853 м² в Брест, Беларусь
Офис 853 м²
Брест, Беларусь
Площадь 853 м²
Этаж 1/1
Продам Склад/Производство, пригород Бреста (р-н Аэропорта, СЭЗ Брест) площадь 853,4 кв.м.Бре…
$157,000
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