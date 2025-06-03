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Дома с бассейном в Nesebar, Болгария

Святой Влас
31
1 объект найдено
Дом 3 комнаты в Святой Влас, Болгария
Дом 3 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 147 м²
Количество этажей 2
Предлагаем просторный меблированный двухэтажный дом в комплексе «Villa Romana», курорт Елени…
$221,768
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Агентство
GINY DOM
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