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Таунхаусы в Nesebar, Болгария

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1 объект найдено
Таунхаус 10 комнат в Несебр, Болгария
Таунхаус 10 комнат
Несебр, Болгария
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 380 м²
Количество этажей 4
Мы предлагаем отель в Несебр Болгарии. Дом имеет 4 этажа с индивидуальными квартирами и нахо…
$575,543
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Агентство
Nils Ott Real Estates
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Параметры недвижимости в Nesebar, Болгария

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