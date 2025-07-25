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Дома с видом на горы в Nesebar, Болгария

Святой Влас
26
1 объект найдено
Вилла 3 комнаты в Святой Влас, Болгария
Вилла 3 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Предлагаем роскошный двухэтажный отдельно стоящий дом с ПРЯМЫМ ВИДОМ НА МОРЕ в комплексе Ven…
$623,661
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Агентство
GINY DOM
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Типы недвижимости в Nesebar

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