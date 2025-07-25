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Дома с садом в Nesebar, Болгария

Святой Влас
26
2 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Святой Влас, Болгария
Дом 4 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 663 м²
Количество этажей 3
Предлагаем просторный, обставленный люкс трёхэтажный дом с бассейном и ПРЯМЫМ ВИДОМ НА МОРЕ …
$902,805
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Агентство
GINY DOM
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Дом 3 комнаты в Равда, Болгария
Дом 3 комнаты
Равда, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Количество этажей 2
Предлагаем просторный меблированный двухэтажный дом в закрытом комплексе в поселке Равда. …
$225,519
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
GINY DOM
Языки общения
English, Русский, Français, Български
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