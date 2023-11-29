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Виллы в Nesebar, Болгария

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4 объекта найдено
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Несебр, Болгария
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Несебр, Болгария
Комнаты 5
Площадь 393 м²
 Дом с четырьмя спальнями и частным бассейном в элитном жилом комплексе. Вид на море! Частны…
€420,000
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Вилла в Kosharitsa, Болгария
Вилла
Kosharitsa, Болгария
Площадь 212 м²
€250,000
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Вилла с Spalni в Kosharitsa, Болгария
Вилла с Spalni
Kosharitsa, Болгария
Площадь 65 м²
Этаж 123
Bay View Villas располагается приблизительно в 38 км к северу от аэропорта Бургас. Курортный…
€42,000
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Вилла 4 спальни в Obzor, Болгария
Вилла 4 спальни
Obzor, Болгария
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 500 м²
€180,000
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Параметры недвижимости в Nesebar, Болгария

с видом на горы
недорогая
элитная
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