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Виллы в Nesebar, Болгария

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Святой Влас
4
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11 объектов найдено
Вилла в Святой Влас, Болгария
Вилла
Святой Влас, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Описание объекта: Эта недвижимость расположена в **Venid Eco Village** в **Святи Влас**, зак…
$751,841
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Вилла в Святой Влас, Болгария
Вилла
Святой Влас, Болгария
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 301 м²
Описание объекта: **Venid Eco Village** — закрытый жилой комплекс в Свети Влас, разработанны…
$2,08 млн
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Вилла 5 комнат в Kosharitsa, Болгария
Вилла 5 комнат
Kosharitsa, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 262 м²
Количество этажей 3
Описание объекта: 🏡 Описание объекта Мы предлагаем эксклюзивную двухэтажную виллу с частным…
$461,206
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Вилла в Несебр, Болгария
Вилла
Несебр, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Описание объекта: Ищете компактную, комфортную и выгодную квартиру у моря, не уступая в комф…
$75,251
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Nils Ott Real Estates
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Вилла в Несебр, Болгария
Вилла
Несебр, Болгария
Количество спален 2
Площадь 210 м²
Описание объекта: Предлагаем к продаже великолепный трехэтажный новострой с невероятным видо…
$308,311
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Nils Ott Real Estates
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Вилла в Несебр, Болгария
Вилла
Несебр, Болгария
Количество спален 6
Площадь 936 м²
Описание объекта: Дом с бассейном, частным садом и бассейном у моря! В живописной деревне Ко…
$365,406
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Nils Ott Real Estates
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Вилла в Равда, Болгария
Вилла
Равда, Болгария
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 268 м²
Описание объекта: Двухэтажная вилла в центре Равды, Болгария Мы рады предложить вам простор…
$627,733
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Nils Ott Real Estates
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Вилла 4 комнаты в Святой Влас, Болгария
Вилла 4 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
🏡 СТАТУСНАЯ ЭКО-ВИЛЛА С ПАНОРАМОЙ МОРЯ И СОБСТВЕННОЙ САУНОЙ: ЖК ECO VILLAGE (СВЕТИ ВЛАС) …
$610,508
НДС
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Болгарский Эксперт
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Вилла 7 комнат в Обзор, Болгария
Вилла 7 комнат
Обзор, Болгария
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 500 м²
$194,703
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Вилла в Святой Влас, Болгария
Вилла
Святой Влас, Болгария
Количество спален 2
Площадь 122 м²
Очаровательный комплекс закрытого типа «Эко Виллы» расположен в идеальном месте - у подножия…
$273,326
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Вилла в Kosharitsa, Болгария
Вилла
Kosharitsa, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 106 м²
Этаж 1
Предлагаем к покупке новый строящийся современный дом в селе Кошарица без таксы обслуживания…
$175,449
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Параметры недвижимости в Nesebar, Болгария

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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