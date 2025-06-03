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Дома с гаражом в Nesebar, Болгария

Святой Влас
31
1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Orizare, Болгария
Дом 4 комнаты
Orizare, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
Двухэтажный дом на продажу | Оризаре, область Бургас Кирпичный двухэтажный дом общей площадь…
$168,478
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Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
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Типы недвижимости в Nesebar

виллы

Параметры недвижимости в Nesebar, Болгария

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