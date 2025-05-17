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Отели в Ахелое, Болгария

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1 объект найдено
Отель 791 м² в Ахелой, Болгария
Отель 791 м²
Ахелой, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 791 м²
Этаж 2/4
ID 33643448Продается уютный семейный отель в тихом районе Ахелоя. Дом расположен вдали от шу…
$647,400
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