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Отели в Nesebar, Болгария

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Святой Влас
109
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238 объектов найдено
Отель в Равда, Болгария
Отель
Равда, Болгария
Описание объекта: Отель на продажу в Равде - Болгарское Черноморское побережье Построенная …
$866,813
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Отель 85 м² в Святой Влас, Болгария
Отель 85 м²
Святой Влас, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Описание объекта: Свети Влас — это прекрасный курорт на востоке Болгарии, расположенный в 10…
$190,268
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Отель 130 м² в Святой Влас, Болгария
Отель 130 м²
Святой Влас, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Описание объекта: Святи Влас — это прекрасный курорт на востоке Болгарии, в 10 км от Несебра…
$225,389
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Отель 65 м² в Святой Влас, Болгария
Отель 65 м²
Святой Влас, Болгария
Количество спален 1
Площадь 65 м²
Описание объекта: Мы предлагаем на продажу двухкомнатную квартиру в прекрасной жилой комплек…
$143,878
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Отель 88 м² в Несебр, Болгария
Отель 88 м²
Несебр, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Описание объекта: Современный жилой комплекс в сердце курорта Солнечный берег, расположенный…
$161,166
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Отель 91 м² в Равда, Болгария
Отель 91 м²
Равда, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Описание объекта: Ravda Park 2 — это современный жилой комплекс в тихом и уютном районе куро…
$137,053
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Отель 1 200 м² в Несебр, Болгария
Отель 1 200 м²
Несебр, Болгария
Число комнат 26
Количество спален 26
Кол-во ванных комнат 26
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 4
Отель с 26 единицами и бассейном, Несебр - 800 м от пляжа Мы рады предложить на продажу полн…
$1,00 млн
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IBG REAL ESTATES LTD
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Отель 90 м² в Святой Влас, Болгария
Отель 90 м²
Святой Влас, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Описание объекта: Ипанема Бич — роскошный комплекс прямо у моря в курортном поселке Свети Вл…
$219,632
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Отель 67 м² в Святой Влас, Болгария
Отель 67 м²
Святой Влас, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Описание объекта: Роял Бей - описание комплекса Роял Бей — современный жилой и апарт-компле…
$122,962
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Отель 41 м² в Святой Влас, Болгария
Отель 41 м²
Святой Влас, Болгария
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Описание объекта: Вилла Маргарита — новое жилое здание без платы за содержание в самом начал…
$53,727
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Отель 43 м² в Святой Влас, Болгария
Отель 43 м²
Святой Влас, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Описание объекта: Домус (Domus / Domus Extra) — современный жилой комплекс в курортном посел…
$92,092
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Отель 65 м² в Несебр, Болгария
Отель 65 м²
Несебр, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Описание объекта: Это современный жилой комплекс в курортном поселке Солнечный берег, всего …
$95,872
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Отель 65 м² в Святой Влас, Болгария
Отель 65 м²
Святой Влас, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Описание объекта: Комплекс предлагает своим жильцам и гостям множество удобств, включая неск…
$328,216
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Отель 53 м² в Святой Влас, Болгария
Отель 53 м²
Святой Влас, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Описание объекта: Комплекс «Артур» считается одним из самых эксклюзивных жилых комплексов в …
$152,919
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Отель 1 345 м² в Несебр, Болгария
Отель 1 345 м²
Несебр, Болгария
Число комнат 55
Количество спален 45
Кол-во ванных комнат 45
Площадь 1 345 м²
Количество этажей 3
Отель Royal Central Hotel, Солнечный берег - возможность для инвестиций IBG Недвижимость рад…
$1,59 млн
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IBG REAL ESTATES LTD
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Отель 59 м² в Святой Влас, Болгария
Отель 59 м²
Святой Влас, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Описание объекта: Дневной комплекс Vista Del Mar 2 — это современный жилой комплекс в курорт…
$85,531
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Отель 44 м² в Несебр, Болгария
Отель 44 м²
Несебр, Болгария
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Описание объекта: Магнолия Резиденс 7 — это современный жилой комплекс в тихом, но при этом …
$93,431
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Отель 29 м² в Несебр, Болгария
Отель 29 м²
Несебр, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Описание объекта: Солнечный берег — крупнейший курорт на болгарском Черноморском побережье. …
$66,175
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Отель 65 м² в Святой Влас, Болгария
Отель 65 м²
Святой Влас, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Описание объекта: Дольче Вита 2 - описание комплекса Дольче Вита 2 — жилой комплекс в Свети…
$169,479
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Отель 51 м² в Несебр, Болгария
Отель 51 м²
Несебр, Болгария
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Описание объекта: Magnolia Residence 7 — это современный жилой комплекс в тихом, но при этом…
$101,139
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Отель 87 м² в Святой Влас, Болгария
Отель 87 м²
Святой Влас, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Описание объекта: Порто Парадизо — это очаровательный комплекс в курортном поселке Свети Вла…
$299,861
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Отель 230 м² в Несебр, Болгария
Отель 230 м²
Несебр, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 230 м²
Этаж 2/5
ID34077564Предлагаем на продажу этаж с 6 однокомнатными апартаментами в Family Hotel Black S…
$542,515
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Отель 146 м² в Святой Влас, Болгария
Отель 146 м²
Святой Влас, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Описание объекта: Жилой комплекс Royal Palm — это современное сооружение в эксклюзивном куро…
$217,810
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Отель 57 м² в Несебр, Болгария
Отель 57 м²
Несебр, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Описание объекта: Салена — уютный жилой комплекс в северной части Солнечного берега, всего в…
$93,794
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Отель 33 м² в Святой Влас, Болгария
Отель 33 м²
Святой Влас, Болгария
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Описание объекта: Макон Резиденс - описание комплекса Макон Резиденс — крупный жилой компле…
$73,893
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Отель 70 м² в Святой Влас, Болгария
Отель 70 м²
Святой Влас, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Описание объекта: Многоэтажный комплекс Макон — это современный жилой проект, сочетающий выг…
$114,974
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Апарт-отель с ПАНОРАМНЫМ видом на МОРЕ в центре Святого Власа в Святой Влас, Болгария
Апарт-отель с ПАНОРАМНЫМ видом на МОРЕ в центре Святого Власа
Святой Влас, Болгария
Число комнат 13
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 475 м²
Количество этажей 5
Предлагаем просторный меблированный апарт-отель «Roel Residence» с ВИДОМ НА МОРЕ и ГОРЫ в це…
$1,52 млн
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Отель 45 м² в Несебр, Болгария
Отель 45 м²
Несебр, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Описание объекта: Sweet Homes 7 — современный жилой комплекс в центре Солнечного Берега, в т…
$94,599
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Отель 47 м² в Несебр, Болгария
Отель 47 м²
Несебр, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Описание объекта: Жилой комплекс Holiday Fort Club входит в число самых популярных и хорошо …
$66,649
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Отель 53 м² в Несебр, Болгария
Отель 53 м²
Несебр, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Описание объекта: Гармони Сьютс 14 (Grand Resort) — современный жилой комплекс в Солнечном Б…
$155,615
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