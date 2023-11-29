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Отели в Nesebar, Болгария

коммерческая недвижимость
67
инвестиционная недвижимость
4
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6 объектов найдено
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Солнечный берег, Болгария
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Солнечный берег, Болгария
Площадь 19 010 м²
ОписаниеПродажа Гостиничного комплекса 4* с аквапарком у моря в Болгарии, 20 млн €!Месторасп…
€20,00 млн
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Отель 12 спален с лифтом, с подвалом, с пирсом в Солнечный берег, Болгария
Отель 12 спален с лифтом, с подвалом, с пирсом
Солнечный берег, Болгария
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 1 112 м²
€839,000
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Отель 10 спален с ванной в Ravda, Болгария
Отель 10 спален с ванной
Ravda, Болгария
Комнаты 13
Кол-во ванных комнат 13
Площадь 1 130 м²
Агентство недвижимости КВАДРАТ предлагает на продажу небольшой семейный отель, удобно расп…
€420,000
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Отель 19 комнат в Несебр, Болгария
Отель 19 комнат
Несебр, Болгария
Комнаты 19
Площадь 1 152 м²
  Предлагаем на продажу готовый объект для успешного бизнеса! Уютная приветливая гостин…
€690,000
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Отель в Солнечный берег, Болгария
Отель
Солнечный берег, Болгария
Площадь 3 336 м²
TOP РАСПОЛОЖЕНИЕ !!! 100 м от пляжа! Агенство недвижимости КВАДРАТ представляет Вашему вни…
€2,00 млн
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Отель с холодильником в Святой Влас, Болгария
Отель с холодильником
Святой Влас, Болгария
Площадь 2 200 м²
Место нахождения Отель расположен в живописном морском городе Святой Влас, у подножия южно…
€1,50 млн
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