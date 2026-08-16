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Отели в Pomorie, Болгария

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Ахелой
13
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24 объекта найдено
Отель 95 м² в Ахелой, Болгария
Отель 95 м²
Ахелой, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Описание объекта: Мидия Гранд Резорт / Мидия Комплекс — это крупный жилой комплекс с апартам…
$146,460
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Отель 43 м² в Ахелой, Болгария
Отель 43 м²
Ахелой, Болгария
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Описание объекта: Виноградники - Мускат — одно из зданий в эксклюзивном жилом комплексе The …
$69,155
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Отель 196 м² в Pomorie, Болгария
Отель 196 м²
Pomorie, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 196 м²
Описание объекта: Этот современный дом кажется идеальным местом для комфортной и роскошной ж…
$518,911
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Отель 49 м² в Ахелой, Болгария
Отель 49 м²
Ахелой, Болгария
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Описание объекта: Марина Кейп — одна из крупнейших и самых престижных жилых комплексов на бо…
$68,554
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Отель 91 м² в Ахелой, Болгария
Отель 91 м²
Ахелой, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Описание объекта: Виньярдс Панорама — это современный закрытый жилой комплекс премиум-класса…
$146,529
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Отель 95 м² в Ахелой, Болгария
Отель 95 м²
Ахелой, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Описание объекта: Курортный комплекс Midia Grand Resort в Ахелое был построен в 2005 году. О…
$145,460
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TekceTekce
Отель 57 м² в Pomorie, Болгария
Отель 57 м²
Pomorie, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Описание объекта: Жилое здание в Поморие с захватывающим видом на море, расположенное в тихо…
$135,649
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Отель 38 м² в Ахелой, Болгария
Отель 38 м²
Ахелой, Болгария
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Описание объекта: Медиа Резорт — это просторный жилой и курортный комплекс прямо на черномор…
$81,645
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Отель 265 м² в Aleksandrovo, Болгария
Отель 265 м²
Aleksandrovo, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 265 м²
Описание объекта: Щедленный участок площадью 770 м² идеально подходит для организации зоны о…
$296,610
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Отель 63 м² в Ахелой, Болгария
Отель 63 м²
Ахелой, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Описание объекта: Шато Ахельой 3 — это современный огороженный жилой комплекс в тихом месте …
$77,295
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Отель 88 м² в Pomorie, Болгария
Отель 88 м²
Pomorie, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Описание объекта: Sunset Resort Family обычно обозначает семейные апартаменты или здания вну…
$137,168
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Отель 50 м² в Ахелой, Болгария
Отель 50 м²
Ахелой, Болгария
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Описание объекта: Морской берег, Аэлою Морской берег — один из крупнейших и наиболее прести…
$68,554
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Отель 165 м² в Pomorie, Болгария
Отель 165 м²
Pomorie, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 165 м²
Описание объекта: Дас Сансет Резорт — это великолепный курорт высшего класса. Он расположен …
$119,899
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Отель 82 м² в Pomorie, Болгария
Отель 82 м²
Pomorie, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Описание объекта: В полностью меблированная двухкомнатная квартира в престижном Sunset Resor…
$97,004
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Отель 59 м² в Ахелой, Болгария
Отель 59 м²
Ахелой, Болгария
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Описание объекта: Шато Ахелой — современный жилой комплекс в тихом районе курорта Ахелой, вс…
$88,312
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Отель 169 м² в Pomorie, Болгария
Отель 169 м²
Pomorie, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
Описание объекта: Этот современный жилой комплекс расположен в одном из самых привлекательны…
$243,908
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Отель 95 м² в Ахелой, Болгария
Отель 95 м²
Ахелой, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Описание объекта: Мидия Резорт (часто также называется Мидия Фэмили Резорт) — большой курорт…
$142,737
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Отель 69 м² в Pomorie, Болгария
Отель 69 м²
Pomorie, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Описание объекта: Дас Сансет Резорт — один из самых известных пятизвёздочных курортов Болгар…
$68,525
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Отель 69 м² в Pomorie, Болгария
Отель 69 м²
Pomorie, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Описание объекта: Дас Сансет Резорт — это крупное пятизвездочное апарт-отельное комплекс пря…
$78,457
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Отель 196 м² в Pomorie, Болгария
Отель 196 м²
Pomorie, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Описание объекта: Поморие — один из самых известных курортов и курортных городов Болгарии. О…
$408,074
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Отель 92 м² в Ахелой, Болгария
Отель 92 м²
Ахелой, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Описание объекта: 🏡 Трехкомнатная квартира (155 м²) с видом на море в Midia Resort, Ахелой -…
$125,678
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Отель 78 м² в Ахелой, Болгария
Отель 78 м²
Ахелой, Болгария
Количество спален 1
Площадь 78 м²
Описание объекта: Мы представляем вам эксклюзивные новые квартиры в современном жилом и куро…
$155,683
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Отель 180 м² в Ахелой, Болгария
Отель 180 м²
Ахелой, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Описание объекта: Мы предлагаем полностью меблированную виллу с тремя спальнями и приватным …
$300,318
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Отель 20 600 м² в Pomorie, Болгария
Отель 20 600 м²
Pomorie, Болгария
Число комнат 20
Площадь 20 600 м²
Агентство Square рада предложить вам рабочее, живописное место над морем, в старом городе По…
$8,73 млн
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Типы недвижимости в Pomorie

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