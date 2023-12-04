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Отели в Поморие, Болгария

коммерческая недвижимость
10
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1 объект найдено
Отель 20 комнат с ванной в Поморие, Болгария
Отель 20 комнат с ванной
Поморие, Болгария
Комнаты 20
Площадь 20 600 м²
Агентство Square рада предложить вам рабочее, живописное место над морем, в старом городе …
€8,00 млн
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