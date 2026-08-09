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Отели в Святом Власе, Болгария

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110 объектов найдено
Отель 85 м² в Святой Влас, Болгария
Отель 85 м²
Святой Влас, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Описание объекта: Свети Влас — это прекрасный курорт на востоке Болгарии, расположенный в 10…
$190,268
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Отель 130 м² в Святой Влас, Болгария
Отель 130 м²
Святой Влас, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Описание объекта: Святи Влас — это прекрасный курорт на востоке Болгарии, в 10 км от Несебра…
$224,862
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Отель 33 м² в Святой Влас, Болгария
Отель 33 м²
Святой Влас, Болгария
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Описание объекта: Макон Резиденс - описание комплекса Макон Резиденс — крупный жилой компле…
$73,893
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TekceTekce
Отель в Святой Влас, Болгария
Отель
Святой Влас, Болгария
Описание объекта: Мы предлагаем вам привлекательную гостиницу в отличном расположении в попу…
$1,39 млн
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Отель 65 м² в Святой Влас, Болгария
Отель 65 м²
Святой Влас, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Описание объекта: Комплекс располагается вблизи моря, на холме, окружённом холмами и лесами,…
$89,867
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Отель 73 м² в Святой Влас, Болгария
Отель 73 м²
Святой Влас, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Описание объекта: Арена 1 — современный эксклюзивный жилой комплекс прямо на берегу моря в с…
$187,675
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Отель 76 м² в Святой Влас, Болгария
Отель 76 м²
Святой Влас, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Описание объекта: Комплекс располагает просторной общая зоной и находится недалеко от моря н…
$118,700
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Отель 40 м² в Святой Влас, Болгария
Отель 40 м²
Святой Влас, Болгария
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Описание объекта: Fort Noks Holiday (Holiday Fort Club) — современный жилой комплекс на запа…
$73,812
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Отель 63 м² в Святой Влас, Болгария
Отель 63 м²
Святой Влас, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Описание объекта: Объект расположен в тихой и престижной части Световлас, известной своим кр…
$164,182
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Отель 60 м² в Святой Влас, Болгария
Отель 60 м²
Святой Влас, Болгария
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Описание объекта: Шато Несебр — уютный жилой комплекс в престижном районе курорта Свети Влас…
$112,875
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Отель в Святой Влас, Болгария
Отель
Святой Влас, Болгария
Описание объекта: Предлага се за продажба напълно обзаведен и оборудван фитнес център, разпо…
$286,410
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Отель 81 м² в Святой Влас, Болгария
Отель 81 м²
Святой Влас, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Описание объекта: Идеальное место для отдыха. Закрытая территория для всех возрастных групп.…
$130,747
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Отель 2 562 м² в Святой Влас, Болгария
Отель 2 562 м²
Святой Влас, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 2 562 м²
Этаж 6/6
#26504126 Предлагается 6-ти этажный отель в тихом живописном месте черноморского побережья.С…
$1,85 млн
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Отель 69 м² в Святой Влас, Болгария
Отель 69 м²
Святой Влас, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Описание объекта: Green Fort Suites — это современный, эксклюзивный жилой комплекс от извест…
$158,998
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Отель 73 м² в Святой Влас, Болгария
Отель 73 м²
Святой Влас, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Описание объекта: Месамбрия Форт Бич — это жилой комплекс прямо на берегу моря у подножия Ба…
$131,889
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Отель 71 м² в Святой Влас, Болгария
Отель 71 м²
Святой Влас, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Описание объекта: Панорама Fort Noks — современный жилой комплекс в уникальном месте прямо у…
$132,149
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Отель 67 м² в Святой Влас, Болгария
Отель 67 м²
Святой Влас, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Описание объекта: vПредлагаем на продажу светлую двухкомнатную квартиру с невероятным панора…
$78,938
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Nils Ott Real Estates
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Отель 78 м² в Святой Влас, Болгария
Отель 78 м²
Святой Влас, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Описание объекта: Долфин Бэй 📍 Свети Влас, Болгария Долфин Бэй — уютный жилой комплекс в т…
$176,990
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Отель 65 м² в Святой Влас, Болгария
Отель 65 м²
Святой Влас, Болгария
Количество спален 1
Площадь 65 м²
Описание объекта: Свети Влас — современный и эксклюзивный курорт на Черноморском побережье, …
$96,701
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Nils Ott Real Estates
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Отель 108 м² в Святой Влас, Болгария
Отель 108 м²
Святой Влас, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Описание объекта: Люксор — современный жилой комплекс в одном из престижнейших районов курор…
$187,713
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Отель 458 м² в Святой Влас, Болгария
Отель 458 м²
Святой Влас, Болгария
Число комнат 12
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 458 м²
Количество этажей 4
Большой 4-этажный дом с панорамным видом на море, Свети Влас Просторный четырехэтажный жилой…
$465,963
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IBG REAL ESTATES LTD
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Отель 107 м² в Святой Влас, Болгария
Отель 107 м²
Святой Влас, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Описание объекта: Sun Coast — современный жилой комплекс в одном из самых престижных и досту…
$161,866
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Nils Ott Real Estates
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Отель 56 м² в Святой Влас, Болгария
Отель 56 м²
Святой Влас, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Описание объекта: Green Fort Suites — это современный эксклюзивный жилой комплекс от известн…
$168,721
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Nils Ott Real Estates
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Отель 101 м² в Святой Влас, Болгария
Отель 101 м²
Святой Влас, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Описание объекта: Крайн Форт Клуб — один из крупнейших и самых популярных жилых комплексов н…
$133,198
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Отель 844 м² в Святой Влас, Болгария
Отель 844 м²
Святой Влас, Болгария
Площадь 844 м²
Количество этажей 6
🏨 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ: ОТЕЛЬ С РЕСТОРАНОМ И КВАРТИРОЙ У МАРИНА ДИНЕВИ Предлагаем к прод…
$653,238
НДС
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Болгарский Эксперт
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Отель 110 м² в Святой Влас, Болгария
Отель 110 м²
Святой Влас, Болгария
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Описание объекта: Мы представляем вам трёхкомнатную квартиру, расположенную в великолепном к…
$178,771
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Nils Ott Real Estates
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Отель 41 м² в Святой Влас, Болгария
Отель 41 м²
Святой Влас, Болгария
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Описание объекта: Представляем вам эксклюзивный жилой комплекс Sorento Sole Mar в популярном…
$93,364
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Отель 108 м² в Святой Влас, Болгария
Отель 108 м²
Святой Влас, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
Описание объекта: Вилла Романа - Общее описание Вилла Романа — закрытая жилых комплекс с ви…
$189,101
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Отель 69 м² в Святой Влас, Болгария
Отель 69 м²
Святой Влас, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Описание объекта: Эта однокомнатная квартира в комплексе Green Fort Suites в Свети Власе выс…
$153,014
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Отель 55 м² в Святой Влас, Болгария
Отель 55 м²
Святой Влас, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Описание объекта: Комплекс "Der Breeze" — уютное жилое сообщество в Свети Влас, всего в 100-…
$129,234
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