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Отели в Tsarevo, Болгария

коммерческая недвижимость
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3 объекта найдено
Отель 7 120 м² в Tsarevo, Болгария
Отель 7 120 м²
Tsarevo, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 7 120 м²
Этаж 7/7
Предлагается отель в центре г. Царево, в 200 метрах от моря.Цена: 2 768 900 евро без НДСРасп…
$3,15 млн
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Отель 1 600 м² в Lozenets, Болгария
Отель 1 600 м²
Lozenets, Болгария
Площадь 1 600 м²
$1,08 млн
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Отель 11 365 м² в Tsarevo, Болгария
Отель 11 365 м²
Tsarevo, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 11 365 м²
Этаж 5/5
ID 21525483Стоимость: 10 300 000 евроНаселенный пункт: г. ЦаревоОбщая площадь: 11 365 кв.м.К…
$11,71 млн
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