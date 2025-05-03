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Дома с бассейном в Жодинском сельском Совете, Беларусь

коттеджи
3
3 объекта найдено
Дом в Жодинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жодинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 50 м²
Современный дачный дом для комфортного отдыха Продается новый, современный дачный дом, идеал…
$22,000
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Дом в Жодинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жодинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
Прекрасная дача для семьи в хорошем месторасположении, располагается в 5 минутах ходьбы от  …
$37,500
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Дом в Жодинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жодинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 42 м²
Прекрасная дача с баней для семьи в хорошем месторасположении, в 5 минутах ходьбы от озера и…
$21,500
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Параметры недвижимости в Жодинском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
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