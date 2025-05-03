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Дома с садом в Жодинском сельском Совете, Беларусь

коттеджи
3
9 объектов найдено
Дом в Жодинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жодинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 50 м²
Современный дачный дом для комфортного отдыха Продается новый, современный дачный дом, идеал…
$22,000
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Дом в Жодинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жодинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 19 м²
В живописном месте, 40 км от МКАД Минска (рядом с г. Жодино) продаётся уютный дачный домик в…
$5,900
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Дом в Жодинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жодинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 58 м²
Дом с просторным участком ❤️Дом в стадии реконструкции в живописной деревне Поддубье – ваш ш…
$24,990
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Дом в Жодинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жодинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
Прекрасная дача для семьи в хорошем месторасположении, располагается в 5 минутах ходьбы от  …
$37,500
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Дом в Жодинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жодинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 8 м²
В живописном месте, 40 км от МКАД Минска (рядом с г. Жодино) продаётся ухоженный участок с с…
$5,500
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Дом в Жодинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жодинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 67 м²
Продажа дома в деревне Золотая Горка – уединение и покой вдали от городской суеты   В живопи…
$17,000
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Дом в Жодинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жодинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 55 м²
Продается дача с участком в с/т "Заря", Смолевичский р-н, г. Жодино. Московское направление.…
$17,500
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Дом в Жодинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жодинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 42 м²
Прекрасная дача с баней для семьи в хорошем месторасположении, в 5 минутах ходьбы от озера и…
$21,500
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Дом в Жодинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жодинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 227 м²
Продаже представлен ультрасовременный двухэтажный дом с участком в живописной местности 37 к…
$77,900
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Параметры недвижимости в Жодинском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с бассейном
Недорогая
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