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Дома с гаражом в Жодинском сельском Совете, Беларусь

коттеджи
3
5 объектов найдено
Дом в Жодинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жодинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 58 м²
Дом с просторным участком ❤️Дом в стадии реконструкции в живописной деревне Поддубье – ваш ш…
$24,990
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Коттедж в Жодинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Жодинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 377 м²
Продается дом в деревне Грядки, 4 минуты езды от города Жодино. Расстояние от Минска 45км. …
$73,900
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Дом в Жодинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жодинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 135 м²
Продается дом (незавершенное капитальное строение) в д.Калюга, Минская обл., Смолевичский р-…
$75,000
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Дом в Жодинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жодинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 227 м²
Продаже представлен ультрасовременный двухэтажный дом с участком в живописной местности 37 к…
$77,900
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Коттедж в Жодинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Жодинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 138 м²
Прекрасный двухэтажный коттедж в д. Поддубье ❤️  Добро пожаловать в уникальное предложение д…
$119,900
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Центр международной недвижимости Моя 7Я
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Параметры недвижимости в Жодинском сельском Совете, Беларусь

с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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