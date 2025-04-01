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Дома с гаражом в Знаменский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Знаменский сельский Совет, Беларусь
Дом
Знаменский сельский Совет, Беларусь
Площадь 91 м²
Дом рядом с Слуцком ❤️ Продаётся просторный дом в деревне Селище, расположенной рядом с Слуц…
$11,500
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Дом в Страдечь, Беларусь
Дом
Страдечь, Беларусь
Площадь 85 м²
Предлагаем приобрести замечательный одноэтажный жилой дом на большом и ухоженном земельном у…
$51,900
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Параметры недвижимости в Знаменский сельский Совет, Беларусь

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