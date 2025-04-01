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Дома с садом в Знаменский сельский Совет, Беларусь

3 объекта найдено
Дом в Ленино, Беларусь
Дом
Ленино, Беларусь
Площадь 26 м²
Продается дом в прекрасном живописном месте: агрогородок Ленино Слуцкого района. В доме две …
$3,000
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Дом в Знаменский сельский Совет, Беларусь
Дом
Знаменский сельский Совет, Беларусь
Площадь 48 м²
Продается дом в тихом уютном месте п. Вишневка Слуцкого района. Общая площадь дома 48,2 метр…
$9,000
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Дом в Знаменский сельский Совет, Беларусь
Дом
Знаменский сельский Совет, Беларусь
Площадь 35 м²
Продаётся дом в тихом уютном поселке Дуброва Слуцкого района. Расстояние до Слуцка 18 км. В …
$5,000
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Параметры недвижимости в Знаменский сельский Совет, Беларусь

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