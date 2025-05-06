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Коттеджи с садом в Ждановичском сельском Совете, Беларусь

Ждановичи
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10 объектов найдено
Коттедж в Тарасово, Беларусь
Коттедж
Тарасово, Беларусь
Площадь 372 м²
Срочная продажа современного коттеджа в д. Тарасово! Стильный 2-этажный коттедж, полностью г…
$265,000
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Коттедж в Ждановичи, Беларусь
Коттедж
Ждановичи, Беларусь
Площадь 520 м²
Продается современный коттедж в аг. Ждановичи с зоной СПА. Минский р-н, Ждановичский с/с, аг…
$850,000
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Коттедж в Ждановичи, Беларусь
Коттедж
Ждановичи, Беларусь
Площадь 452 м²
Продается коттедж в  а.г. Ждановичи. Общая площадь 355,8( СНБ 451,6)кв.м.. 100% готовность, …
$1,000,000
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Коттедж в Ратомка, Беларусь
Коттедж
Ратомка, Беларусь
Площадь 215 м²
Продается шикарный коттедж с участком в а.г. Ратомка, ул. Вилейская (6  км от МКАД).    Высо…
$360,000
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Коттедж в Тарасово, Беларусь
Коттедж
Тарасово, Беларусь
Площадь 200 м²
Великолепный дом, построен в 2019г.п., введен в эксплуатацию в 2019 году. Дом из  газосилика…
$370,000
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Коттедж в Ратомка, Беларусь
Коттедж
Ратомка, Беларусь
Площадь 677 м²
Продается 4-уровневый коттедж в аг. Ратомка, Минский р-н Номер договора с агентством 329/1 о…
$695,000
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Коттедж в Ждановичи, Беларусь
Коттедж
Ждановичи, Беларусь
Площадь 347 м²
Продаётся готовый для проживания уютный коттедж с мебелью в Ждановичах. Автоматические воро…
$288,000
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Коттедж в Ратомка, Беларусь
Коттедж
Ратомка, Беларусь
Площадь 253 м²
Дом находится в самом премиальном месте а/г Ратомка, который предлагает уникальную возможнос…
$366,000
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Коттедж в Ждановичи, Беларусь
Коттедж
Ждановичи, Беларусь
Площадь 363 м²
СТИЛЬНЫЙ и ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДОМ ДЛЯ КРУГЛОГОДИЧНОЙ ЖИЗНИ в 1 км от Минска, в оазисе природы и …
$465,000
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Коттедж в Ратомка, Беларусь
Коттедж
Ратомка, Беларусь
Площадь 166 м²
Продается большой кирпичный Дом в аг. Ратомке, 8 км от Минска. Молодечненское направление, М…
$119,999
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Параметры недвижимости в Ждановичском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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