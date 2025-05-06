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Коттеджи с гаражом в Ждановичском сельском Совете, Беларусь

Ждановичи
7
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12 объектов найдено
Коттедж в Тарасово, Беларусь
Коттедж
Тарасово, Беларусь
Площадь 372 м²
Срочная продажа современного коттеджа в д. Тарасово! Стильный 2-этажный коттедж, полностью г…
$265,000
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Коттедж в Ратомка, Беларусь
Коттедж
Ратомка, Беларусь
Площадь 179 м²
Продаётся новый современный коттедж в престижном коттеджном посёлке "Ратомка-Минское Море", …
$255,000
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Коттедж в Ждановичи, Беларусь
Коттедж
Ждановичи, Беларусь
Площадь 520 м²
Продается современный коттедж в аг. Ждановичи с зоной СПА. Минский р-н, Ждановичский с/с, аг…
$850,000
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Коттедж в Ратомка, Беларусь
Коттедж
Ратомка, Беларусь
Площадь 382 м²
На участке 15 соток сохранены березы и сосны, валуны из Браславских озёр, сделана подсветка …
$480,000
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Коттедж в Ждановичи, Беларусь
Коттедж
Ждановичи, Беларусь
Площадь 452 м²
Продается коттедж в  а.г. Ждановичи. Общая площадь 355,8( СНБ 451,6)кв.м.. 100% готовность, …
$1,000,000
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Коттедж в Ратомка, Беларусь
Коттедж
Ратомка, Беларусь
Площадь 677 м²
Продается 4-уровневый коттедж в аг. Ратомка, Минский р-н Номер договора с агентством 329/1 о…
$695,000
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Коттедж в Ждановичи, Беларусь
Коттедж
Ждановичи, Беларусь
Площадь 347 м²
Продаётся готовый для проживания уютный коттедж с мебелью в Ждановичах. Автоматические воро…
$288,000
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Коттедж в Ратомка, Беларусь
Коттедж
Ратомка, Беларусь
Площадь 253 м²
Дом находится в самом премиальном месте а/г Ратомка, который предлагает уникальную возможнос…
$366,000
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Коттедж в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 530 м²
Продается многофункциональный просторный коттедж с террасами! 3 км. от МКАД! Гродненское нап…
$650,000
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Коттедж 4 комнаты в Ждановичи, Беларусь
Коттедж 4 комнаты
Ждановичи, Беларусь
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 396 м²
Количество этажей 3
Продается просторный коттедж в аг. Ждановичи, полностью готовый для проживания, построенный …
Цена по запросу
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Коттедж в Ждановичи, Беларусь
Коттедж
Ждановичи, Беларусь
Площадь 363 м²
СТИЛЬНЫЙ и ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДОМ ДЛЯ КРУГЛОГОДИЧНОЙ ЖИЗНИ в 1 км от Минска, в оазисе природы и …
$465,000
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Коттедж в Ратомка, Беларусь
Коттедж
Ратомка, Беларусь
Площадь 166 м²
Продается большой кирпичный Дом в аг. Ратомке, 8 км от Минска. Молодечненское направление, М…
$119,999
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Параметры недвижимости в Ждановичском сельском Совете, Беларусь

с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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