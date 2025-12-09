Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Беларусь
  3. Заволочицкий сельский Совет
  4. Коммерческая
  5. Производство

Производственные здания в Заволочицком сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Производство 2 513 м² в Заволочицы, Беларусь
Производство 2 513 м²
Заволочицы, Беларусь
Площадь 2 513 м²
Количество этажей 3
Продается комплекс зданий общей площадью 2 512,7 м2 обрабатывающей промышленности состоящий …
$40,000
